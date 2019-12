Dostlukspor Bottrop demontiert SW Alstaden

Mit einem Paukenschlag verabschiedete sich Dostlukspor Bottrop am Sonntag aus dem Pflichtspieljahr 2019. Dem bislang so souveränen Tabellenzweiten SW Alstaden schenkten die Hausherren ein 4:1 ein und trafen darüber hinaus etliche Male das Aluminium – zur Freude des Trainerteams und des anwesenden Spitzenreiters.

Der Fußballgott hört genau zu

Am Freitag sahen sich die Oberhausener noch das Spitzenspiel in Buschhausen zwischen dem SC und der Rhenania an – und konnten sich Sticheleien zum Niveau der Partie kaum verkneifen. Der Fußballgott schien ganz genau hingehört zu haben, denn an der Beckstraße machte es der Tabellenzweite am Sonntag selbst nicht besser und ließ sich von Dostlukspor überrollen.

Den frühen Rückstand steckte Bottrop gut weg und kam zum Ausgleich durch Stürmer Ramazan Akyüz (14.), auch das 2:1 ging auf das Konto des 14-Tore-Mannes (38.) – beide Male legte der starke Routinier Orhan Bayat vor. In dem Glauben, dass Alstaden nach dem Seitenwechsel antwortet, drückte DSB selbst weiter aufs Gaspedal und machte alles klar.

Nedjet Arslan: „Seit zwei Wochen läuft der Dampfer“

Hasan Harputlu war zur Stelle und markierte in Minute 49 das 3:1, ehe der 44-jährige Bayat seine Leistung durch den Endstand krönte (68.). Darüber hinaus traf Dostlukspor vier Mal das Aluminium und vergab weitere Möglichkeiten. „Auf dem Platz standen richtige Kerle. Seit zwei Wochen läuft der Dampfer“, freut sich Trainer Nejdet Arslan über den perfekten Ausklang eines schwierigen Halbjahrs.

