Bottrop. Die Zawadzki-Sieben holt nach ihrer Pleitenserie den zweiten Sieg in Folge. Bittere Niederlage für die Reserve des SC Bottrop in Alstaden.

Die TSG Kirchhellen gewinnt auch gegen die Zebras

Dem 30:29 beim HSC Osterfeld ließen die Handballer der TSG Kirchhellen am Sonntag den zweiten Sieg folgen: Zawadzki und Co. setzten sich erneut knapp mit 30:29 durch, diesmal vor heimischer Kulisse gegen den MSV Duisburg.

Trainer Michael Zawadzki durfte nach den 60 Minuten zurecht stolz auf die Leistung seiner Mannschaft sein. Denn die lief fast die komplette Spielzeit über einem Rückstand hinterher, zeigte in der Schlussphase aber Charakter und Durchsetzungswillen. Die jungen Duisburger führten zur Halbzeit mit 16:13 und lagen auch in der 48. Minute noch mit drei Treffern Unterschied in Front. Doch dann zündete die TSG noch einmal den Turbo, kam in der 57. Minute zum 28:28-Ausgleich und konterte auch die erneute Duisburger Führung. Drei Sekunden vor dem Ende traf dann Philipp Klemin aus unmöglichem Winkel zum umjubelten Sieg.

Zawadzki: Auch in Rheinhausen nicht ohne Chance

„So langsam greift bei uns ein Rädchen ins andere. Die jungen Spieler fügen sich immer besser ein“, kommentierte Zawadzki und ergänzt mit Blick auf das kommende Spiel beim Tabellendritten VfL Rheinhausen: „Wenn wir uns taktisch nicht zu blöd anstellen, haben wir auch gegen diesen Gegner eine Chance, die hatten wir ja auch schon im Hinspiel.“ Trotz des zweiten Sieges in Folge bleibt die Tabellensituation für die Kirchhellener angespannt. Das rettende Ufer ist noch vier Punkte entfernt.

Drei Sekunden vor dem Ende wurde auch die Partie beim Alstadener TuS entschieden, als der Gastgeber das letzte Tor des Tages erzielte und sich die Siegpunkte holte. Bitter für die Reserve des SC Bottrop, die das Spiel lange dominiert hatte. Die Bottroper führten nach sieben Minuten mit 5:1, kurz vor der Halbzeit sogar mit fünf Toren Unterschied (12:7).