Die BSG Mengede lässt gegen den VfB Bottrop Punkte liegen

Bottrop. Die Ambitionen der BSG Mengede haben am Sonntag einen leichten Dämpfer erhalten. Der Aufstiegsaspirant musste sich mit einem 1:1 begnügen.

Die BSG Mengede hat am Sonntag im Kampf um Meisterschaft und Aufstieg zwei Punkte liegen gelassen. Das Team kam im Heimspiel gegen den VfB Bottrop III nicht über ein 1:1 hinaus.

Einen Vorwurf konnte Trainer Stuart Frericks seiner Mannschaft aber nicht machen: „Wir haben ein richtig gutes Spiel abgeliefert. Wir hatten viele Torgelegenheiten und hätten zur Halbzeit eigentlich schon deutlicher führen können.“ Kevin Jäschke erzielte bereits nach neun Minuten das 1:0.

Die vielen vergebenen Torchancen rächten sich dann mit Beginn der zweiten Halbzeit: Ulrich Misz glich für den VfB zum 1:1 aus. „Wir haben danach eine Viertelstunde gebraucht, um wieder ins Spiel zu finden“, erklärte Frericks, der in der Schlussphase ein Spiel auf ein Tor beobachtete. Die BSG drängte auf die erneute Führung, ließ aber selbst dickste Gelegenheiten aus. Die beste Chance hatte Vincenco George. Er traf aus acht Metern aber nur das Lattenkreuz. „Eigentlich haben wir heute fast alles richtig gemacht, aber so ist Fußball“, so Frericks.