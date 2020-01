Bottrop. In der Niederrheinliga kassierten die Damen 40 des VfL Grafenwald die erste Niederlage. Einen klaren Erfolg landeten die Herren 30 des TC Waldhof

Der VfL Grafenwald verliert Spiel und Tabellführung

Mit rekordverdächtigen fünf Teams sind Bottrops Tennisvereine im Winter in der Niederrheinliga vertreten. Am ersten Spieltag konnte allerdings nur der TC Waldhof jubeln. Die Herren 30 vom Quellenbusch landeten den erhofften 6:0-Pflichtsieg beim TC Hösel und haben nun beste Voraussetzungen für den Klassenerhalt.

Soweit sind die Damen 30 des TC Blau-Gelb Eigen noch nicht. Nach dem 0:6 beim TC Rheinstadion haben sie weiterhin nur einen Zähler auf dem Konto. Alles läuft nun auf ein Endspiel um den Klassenerhalt am 15. Februar gegen Oberkassel hinaus. In der Altersklasse 40 mussten die Damen des VfL Grafenwald gegen den TC Moers die erste Niederlage hinnehmen und die Tabellenführung abgeben. Zwar blieb Daniela Kalthoff auch bei ihrem dritten Einsatz ohne Spielverlust, doch Susanne Dierig musste nach der 2:4-Niederlage eingestehen: „Für den Rest unserer Truppe waren die Gegnerinnen einfach zu stark.“

Mit 2:4 mussten sich auch die Herren 40 des TC Eigen-Stadtwald geschlagen geben. Sie boten dem TC Oberkassel zwar mächtig Paroli, wurden dann aber von einer Verletzung ausgebremst. Michael Altmann musste aufgeben und so blieb es beim Einzelpunkt durch Jens Limberg. Die erste Niederlage setzte es für die Herren 50 des TC Blau-Gelb Eigen. Der Niederländer Bernd Lenten stand in Mönchengladbach ebenso wie Vereinstrainer Anton Radev nicht zur Verfügung und so setzte es ein 0:6. „Wir haben uns aber trotz der hohen Ergebnisse gut verkauft“, sagte Michael Amft.