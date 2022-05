Der VfL Grafenwald beendet zu früh und beginnt zu spät

Bottrop. Die Bezirksliga-Fußballerinnen des VfL Grafenwald waren am Anfang und am Ende unaufmerksam, der VfB Bottrop unterliegt knapp, Fuhlenbrock heftig.

Ein wenig mehr hatten sich die Bezirksliga-Fußballerinnen des VfL Grafenwald schon erhofft, als das 2:2 (1:1 zur Pause) gegen den RC Borken-Hoxfeld am Samstag.

Immerhin sind die Grafenwälderinnen Tabellenfünfte mit nun 35 Punkten, während Borken-Hoxfeld mit 25 Zählern noch um den Klassenerhalt zittert.

Doch die Konzentration der Grün-Weißen begann zu spät und endete zu früh.

VfL Grafenwald dreht das Spiel zunächst

Bereits in der dritten Spielminute brachte Nele Kemper die Gästinnen in Führung, ehe Sophie Fockenberg mal wieder zur Stelle war.

In der 31. Minute glich sie für den VfL aus, in der 61. Minute besorgte sie sogar die Führung. Diese sollte lange anhalten, nicht jedoch bis zum Abpfiff. In der 86. Minute gelang Borken-Hoxfeld durch Marie-Christin Wolthaus doch noch der 2:2-Ausgleich, wodurch ihr Team fünf Zähler Vorsprung auf den 1. FFC Recklinghausen II und somit den ersten Abstiegsrang hat. Der VfL hat weder mit oben noch mit unten noch etwas zu tun.

BW Fuhlenbrock verliert zweistellig

In der Kreisliga unterlagen die Fußballerinnen des VfB Bottrop bei SuS Dinslaken II mit 1:2 (0:1 zur Puse). Marie Kielholz traf in der dritten und der 83. Minute für die Gastgeberinnen, der VfB hatte nur das zwischenzeitliche 1:1 durch Sina Zimmermann entgegenzusetzen (60.).

Gehörig unter die Räder geriet Blau-Weiß Fuhlenbrock beim 0:15 (0:6 zur Pause) beim SV Duissern. Fuhlenbrock bleibt somit mit drei Punkten und einem Torverhältnis von 13:190 in 19 Partien weiterhin auf dem letzten Platz, die VfB-Kickerinnen liegen mit 34 Zählern auf Rang sechs.

