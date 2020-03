„Am Ende des Tages zählt nur das Ergebnis“, kommentierte VfB-Trainer Patrick Wojwod den 3:0-Heimsieg seiner Elf gegen den SV Adler Osterfeld. Dabei sah der Trainer des Bottroper Bezirksligisten einen verdienten Sieg seines Teams in einer hektischen Partie, mit vielen Gelben Karten und zwei Platzverweisen.

In der 75. Minute rief Danny Steinmetz seinen Mitspielern zu, ruhig zu bleiben, immerhin hatte der VfB gerade das 2:0 erzielt. Nach dem Treffer von Dennis Harm wurde es nämlich kurios: Beim Torjubel der Bottroper Nummer acht stellte sich ein Osterfelder Spieler provokativ in den Weg von Harms und stieß ihn um. Der Oberhausener Akteur musste danach mit Gelb-Rot das Feld verlassen. Den Torschützen traf es auch – wegen Meckerns. Schiedsrichter Richard Barkoczi hatte an diesem Tag ohnehin viel zu tun: Insgesamt zückte der Unparteiische elfmal den Gelben Karton. Viele taktische Fouls und Nicklichkeiten prägten die Partie, ein Spielfluss kam so nur selten zustande.

Umstellungen bringen den gewünschten Erfolg

Fußball gespielt wurde im Jahnstadion nebenbei aber doch noch ein wenig: Patrick Wojwod hatte aus dem letzten Spiel gelernt und Kudret Kanoglu direkt als Spielmacher in die Formation gebracht. Das machte sich bezahlt. Kanoglu war der Bottroper Aktivposten im ersten Durchgang und kam nach sieben Minuten im Osterfelder Strafraum in eine gute Schussposition. Zum Abschluss konnte der VfB-Akteur aber nicht kommen, da ihn ein Adler-Verteidiger klar foulte. Der Elfmeterpfiff blieb allerdings aus. Kurz darauf gab es die nächste strittige Szene: Sercan Istek legte einen Ball quer zu Kanoglu, der den Ball ins leere Tor schob, der Schiedsrichter aber auf Abseits entschied. „Zwei klare Fehlentscheidungen. Der Schiedsrichter war am heutigen Tag nicht unser Freund“, stellte Wojwod nach dem Spiel fest. VfB-Stürmer Istek hatte nach 25 Minuten die nächste gute Chance, sein Schuss aus sechs Metern hielt der Adler-Keeper aber glänzend.

Gino Pöschl trifft zur Bottroper Führung

Zur zweiten Hälfte brachte Wojwod Gino Pöschl als Linksaußen für Justin Wunder und zog Delowan Nawzad in den Sturm, Sercan Istek war nun Innenverteidiger. Die taktischen Mittel sollten den Erfolg bringen. Pöschl zog nach einem geklärten Freistoß vom Sechzehner einfach mal ab - der abgefälschte Schuss schlug zum 1:0 (52.) im Osterfelder Gehäuse ein. Nach dem 2:0 von Harms und den Platzverweisen hatte Osterfeld nichts mehr entgegenzusetzen. Neu-Stürmer Delowan Nawzad erzielte mit der Hacke nach einer flachen Hereingabe von Julian Krasniqi noch das 3:0 (79.).

Der VfB hat damit den, laut Wojwod, wegweisenden Monat März mit dem vierten Sieg in Folge begonnen und sichert damit den fünften Tabellenplatz. Im nächsten Spiel soll die Serie fortgesetzt werden: Dann geht es gegen das Tabellenschlusslicht BW Oberhausen.

Tabelle: Bezirksliga