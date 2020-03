Die letzten Zweifel am Klassenerhalt sind längst weggewischt, mittlerweile steht der TSSV Bottrop auf dem dritten Tabellenplatz der NRW-Liga. Im letzten Saisondrittel kann das Team sogar noch nach den Sternen greifen. Nach dem 9:7-Erfolg beim TTF Bönen haben Bartosz Surzyn und Co. den zweiten Tabellenplatz ins Visier genommen.

Vier Stunden dauerte es, bis sich die Bottroper den achten Saisonsieg gesichert hatten. Ausschlaggebend dafür war neben bärenstarken Doppeln (drei Siege in vier Spielen) die Galavorstellung von Dinesh Rao. Der „indische Panther“ gewann seine Einzel in beeindruckender Manier. „Das war schon stark“, lobte auch Kapitän Bartosz Surzyn die Leistung seines erfahrenen Teamkollegen.

Das Schlussdoppel muss die Entscheidung bringen

Verlass war zudem auf Michael Höhl, Dennis Baron und Kevin Nurkowski, die je ein Einzel gewannen. Nach 15 Partien gingen die Bottroper mit einer 8:7-Führung in das Schlussdoppel. Surzyn, der in den Einzeln noch glücklos geblieben war, siegte an der Seite von Michael Höhl in fünf hart umkämpften Sätzen.

Den Sieg gegen den Verfolger feierten die Bottroper gemeinsam in einer Pizzeria. Dort wurden auch die Ziele für die letzten fünf Saisonspiele geschmiedet. Mit Blick auf das anstehende Spitzenspiel gegen den GSV Fröndenberg erklärte Surzyn: „Wenn wir das gewinnen, können wir aus eigener Kraft Vizemeister werden.“

Kernige Ansage an den Tabellenführer

Platz zwei würde zur Teilnahme an der Aufstiegsrelegation berechtigen. Für Surzyn ein lohnenswertes Ziel: „Es macht viel mehr Spaß, wenn es um etwas geht.“ Der TSSV will übrigens nicht nur Platz zwei, Surzyn: „Ochtrup wird aufsteigen, aber nicht, ohne vorher ein Spiel verloren zu haben!“ Das Spiel gegen den souveränen Tabellenführer steht am 21. März auf dem Programm.