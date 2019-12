Peter Arndt freute sich über sieben Treffer und den dritten Sieg in Folge. Der Trainer des SV Vonderort sieht aber noch viel Verbesserungspotenzial.

Fußball Kreisliga C

Fußball Kreisliga C Der SV Vonderort lässt es wieder krachen

Oberhausen. Die Wienberg-Löwen feiern den dritten Sieg in Folge. Beim 7:1 gegen Safakspor Oberhausen II baut Kai Lueg sein Trefferkonto ordentlich aus.

Der SV Vonderort hat sich in der Kreisliga C1 vom Punktelieferanten zur Mannschaft der Stunde gemausert. Das Team von Trainer Peter Arndt kam am Sonntag zum dritten Sieg in Folge, fertigte den TSV Safakspor Oberhausen II mit 7:1 ab und verabschiedet sich damit vorerst aus dem Tabellenkeller.