Der SC Bottrop kassiert herbe Klatsche beim Schlusslicht

Auf den SC Bottrop kommen ungemütliche Wochen zu: Der Landesligist steckt seit Samstag und der happigen 22:31-Niederlage beim Tabellenschlusslicht SV Schermbeck wieder mitten im Schlamassel. Der Vorsprung auf den Abstiegsplatz ist auf zwei Punkte geschrumpft. „Das war eine verdiente Niederlage, die wir erst einmal verdauen müssen“, erklärte Dirk Adam. Der scheidende Trainer des SC Bottrop fühlte sich in vielen Phasen des Kellerduells an seine Trainingseindrücke erinnert.

Vor Weihnachten steckten die beiden Vereine in ganz ähnlichen Situationen. Sowohl der SC Bottrop als auch der SV Schermbeck waren in den Saisonspielen eins bis zehn weit hinter den Erwartungen zurück geblieben. Beim SC Bottrop kippte der Trainerstuhl: Dirk Adam wird den Klub nach der Saison verlassen.

Auch beim SV Schermbeck ist Trainer Stephan Schmücker nicht unumstritten, der ehemalige Coach der Bottroper Adler genießt aber weiterhin das Vertrauen der Schermbecker Vereinsspitze. Gemeinsam hatten beide Vereine bis Samstag auch den Wunsch, eine gute Rückrunde zu spielen und der Konkurrenz zu zeigen, dass mehr in ihnen steckt. Dem SV Schermbeck ist das in den letzten beiden Spielen gelungen, der SC Bottrop muss sich dagegen auf neue Realitäten einstellen.

Technische Fehler spielen dem SV Schermbeck in die Karten

Dirk Adam suchte nach dem Spiel gar keine Ausflüchte. Natürlich fehlten dem Coach mit Robin und Philipp Student sowie Alexander Berthold drei ganz wichtige Spieler, aber: „Dieses Spiel war ein Spiegel der vergangenen Trainingseinheiten“, erklärte Adam nach der Partie und deutete damit vor allem auf die zahlreichen technischen Fehler seiner Mannschaft hin. Hier sah Adam auch den Auslöser für die am Ende ziemlich bittere Niederlage: „Wir bringen den SV Schermbeck erst ins Spiel. Wenn wir unsere ersten Chancen besser nutzen, nimmt das Spiel einen ganz anderen Verlauf.“

Bottrop So haben sie gespielt SV Schermbeck - SC Bottrop 31:22 Spielstände: 1:0 (6.), 6:2 (14.), 11:5 (21.), 14:8 (Halbzeit), 14:10 (33.), 19:11 (38.), 23:13 (44.), 27:16 (52.). Schermbeck: N. Bell (3); Urbansky (2), Nappenfeld (3), Dahlhaus, Marienbohm (3), N. Nappenfeld, Portz (5), Kempken (1), Nagel (2), Schmäing (7/3), Fröhner-Soppe (1), Noack, F. Bell (4), Cetin. Bottrop: Plake; F. Korte; Wilken (5/4), Franz (1), van Kessel (1), Berndt, Krix, Wiese (7), M. Korte (4), Stellmacher. Schiedsrichter: Does/Strauß. Zuschauer: 100.

Doch das Momentum lag schnell auf Seiten der Schermbecker. Die Rot-Weißen zeigten von der ersten Spielminute an Biss. Vor allem in der Defensive. In der Vorwoche hatten sie im Auswärtsspiel beim Tabellenzweiten TV Issum nur 17 Gegentore zugelassen, am Samstag erfuhr der SC Bottrop auch warum. Die Mannschaft von Stephan Schmücker verteidigte klug und konzentriert.

Bottrops erster Treffer erst in der neunten Spielminute

Es dauerte acht Minuten und 30 Sekunden bis zum ersten Bottroper Treffer, den Jan-Hendrik Wilken von der Siebenmeter-Linie erzielte. Nach 16 Minuten hatte der SC erst dreimal getroffen und Adam reagiere: „Wir mussten den Torhüter auflösen, um überhaupt eine Chance auf weitere Tore zu haben.“ Der taktische Kniff ging nach hinten los. Der SCB kam zwar bis zur Halbzeit zu fünf weiteren Toren, kassierte dafür aber auch insgesamt drei 40m-Gegentreffer durch Schermbecks Torhüter Niklas Bell. Die ersten 30 Minuten endeten mit einer 14:8-Führung für die Gastgeber.

Die Bottroper warfen nach dem Seitenwechsel noch einmal alles in die Waagschale, erzielten die beiden ersten Treffer. Doch der größere Siegeswille, der schlauere Plan und die größere Konzentration lagen beim Gegner. Schermbeck setzte sich bis zur 52. Minute auf elf Tore ab (27:16), das Spiel war entschieden.

Weiter geht es für die Bottroper am kommenden Sonntag mit einem weiteren Auswärtsspiel. Adam und Co. müssen dann Turnerbund Oberhausen antreten. Eine Niederlage gegen den Tabellennachbarn würde die Situation des SCB noch einmal verschärfen.

