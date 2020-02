Der FC Bottrop muss den Ball flach halten

„Die ganzen Ergebnisse der Vorbereitung haben für mich überhaupt keinen Wert. Jetzt wird es wichtig, jetzt geht es um Punkte“, sagt Mevlüt Ata vor dem ersten Pflichtspiel am Sonntag gegen Adler Osterfeld. Der Trainer des FC Bottrop hat in den Wochen der Vorbereitung mannschaftstaktische Fortschritte festgestellt, konstatiert aber auch: „Unser Kader ist eigentlich viel zu dünn für die Bezirksliga.“

Die fünf Spieler, die den Verein zum Jahreswechsel verlassen haben, drücken die Stimmung an der Welheimer Straße. „Ich habe momentan einen Kader mit 14 Spielern. Alles gute Jungs, aber wenn wir in den kommenden Wochen Ausfälle haben, wird das enorm schwer zu kompensieren sein“, sagt Mevlüt Ata. Der 48-Jährige hat dennoch keinen Grund, schwarz zu malen. Denn seine Mannschaft präsentierte sich in den vergangenen Wochen in guter Verfassung.

Bei den Hallen-Stadtmeisterschaften reichte es hinter dem VfB Bottrop zum Vizetitel (2:3-Finalniederlage), in den anschließenden Testspielen verließ der FCB nur einmal als Verlierer das Spielfeld. „Diese Partien waren gut für den Kopf, weil wir gute Gegner geschlagen haben und dazu noch guten Fußball gespielt haben“, sagt Ata. Glänzen konnte insbesondere Ahmet Büyüköztürk, der in den fünf Spielen elf Treffer erzielte. „Ahmet ist ein Spieler, der sich nicht nur während der 90 Minuten, sondern auch in jeder Trainingseinheit zerreißt. Er ist immer hoch motiviert, ein ganz wichtiger Mann in meinem Team“, so Ata, der aber auch eine weitere Bestnote verteilte: Turgut Senyüz sorgte in den vergangenen Wochen für die nötige Stabilität im Mittelfeld und erwies sich auf der „Sechs“ als cleverer Ballverteiler und Zweikämpfer.

Gute Trainingsfortschritte

Trotz lichter Reihen in den Trainingseinheiten machte Ata deutliche Fortschritte im mannschaftstaktischen Bereich aus: „Ich habe meinen Jungs schon in der Hinrunde gesagt, dass wir die ganze Breite des Platzes nutzen müssen, dass wir über die Außen kommen und möglichst kurze und flache Pässe spielen wollen. Ich habe den Eindruck, dass sie dieses System so langsam verinnerlichen. Das sah in den Testspielen zumindest schon sehr vielversprechend aus.“ In Schablonen pressen will Atat seine Spieler trotz der taktischen Vorgaben nicht: „Dafür sind viele von ihnen einfach zu begabt. Sie sollen ihre Individualität behalten, auch wenn ich die Linie vorgebe.“

Mit Blick auf den Pflichtspiel-Start am Sonntag (15 Uhr, Welheimer Straße 64) sagt Ata: „Adler ist ein schwieriger Gegner, ist unangenehm zu spielen.“ Die Stärke des Tabellenachten aus Oberhausen macht er nicht nur an Toptorjäger Tobias Hauner aus, der zwei Drittel aller Saisontore erzielt hat (22): „Das ist einfach eine gute Mannschaft, die am Sonntag aus meiner Perspektive Favorit ist.“ In die Außenseiterrolle fügen wollen sich die Bottroper allerdings nicht: „Ich hoffe, dass wir die Ruhe haben und die Geduld aufbringen können, die nötig ist, um diese Mannschaft zu schlagen.“