Der FC Bottrop kann die Uhr auf vier stellen

Bottrop. Nach den Siegen gegen BW Oberhausen und den SV Adler Osterfeld will der FC Bottrop am Sonntag einen weiteren Schritt aus dem Tabellenkeller gehen.

Mit zwei Siegen startete der FC Bottrop in das neue Jahr – besser konnte es für den Aufsteiger nicht laufen. Am Sonntag hat die Mannschaft von Trainer Mevlüt Ata gegen den Vorletzten SC Phönix Essen (15.00 Uhr) die Chance, aus dem Tabellenkeller herauszurücken.

„Ja, es läuft zur Zeit bei uns“, fasst Mevlüt Ata die gute Ausgangsposition vor dem Heimspiel am Sonntag zusammen, will die Erwartungen aber nicht zu hoch schrauben: „In den letzten beiden Partien haben wir jeweils eine Halbzeit eher schlecht und in der anderen Halbzeit gut gespielt und die Tore gemacht – das wird aber nicht immer funktionieren.“

Ahmet Büyüköztürk soll die Lücke schließen

Auch die Hinrundenbegegnung mit Phönix Essen war für den FC Bottrop zwar erfolgreich, aber Ata erinnert sich, dass der 3:2-Sieg „hart erkämpft werden musste“. Baris Cömez sicherte damals mit drei Treffern den Sieg – der Stürmer spielt aber seit Winter nicht mehr beim FC.

Deshalb ruhen die Hoffnungen diesmal auch auf Ahmet Büyüköztürk. Der Angreifer blühte bereits in der Vorbereitung mit elf Treffern auf und traf ebenso in den letzten beiden Ligapartien dreimal. Dennoch wird der Bottroper Kader auch am Sonntag wieder dünn besetzt sein. Mittelfeldspieler Emre Ünlu wird wegen Kniebeschwerden voraussichtlich nicht zum Kader gehören.

Die Bottroper haben die Chance, mit einem Sieg weiter Punkte auf die Abstiegszone gutzumachen und im Idealfall sogar auf Rang neun vorzurücken. Von den, vom FC-Trainer geforderten, sieben Rückrundensiegen für den Klassenerhalt, würden dem FC dann nur noch vier fehlen.

