Das Derby wird zum ersten Pflichtspiel für VfB und Fortuna

Bottrop. Sturmtief Sabine hat Patrick Wojwod vom VfB Bottrop einen Wunsch erfüllt: Pflichtspielauftakt am Sonntag beim SV Fortuna Bottrop.

Trainer Patrick Wojwod hatte sich zum Pflichtspiel-Auftakt 2020 einen anderen Gegner gewünscht und bekommt ihn jetzt auch. Das am Sonntag wegen Sturmtief Sabine abgesagte Bezirksliga-Heimspiel zwischen dem VfB Bottrop und Tusem Essen wird erst am Mittwoch, 19. Februar nachgeholt (19.30).

Damit wird das Derby beim SV Fortuna Bottrop für den VfB am kommenden Sonntag zum ersten Pflichtspiel des Jahres (15.15 Uhr). „Vom Papier her ist das Derby natürlich eine viel schönere Aufgabe zum Auftakt. Unsere Herangehensweise bleibt aber die selbe“, sagt Patrick Wojwod und ergänzt mit Blick auf die bittere 1:3-Hinspielniederlage seines VfB: „Niederlagen im Derby tun mehr weh als andere, wir haben gegen Fortuna etwas gut zu machen.“ Zur Vorbereitung auf das Derby hat Wojwod noch kurzfristig ein Testspiel abgemacht. Der VfB wird am Dienstag um 19.30 Uhr im Jahnstadion gegen den FC Bottrop antreten.

Einen neuen Termin hat auch der FC Bottrop für das ausgefallene Spiel gegen Adler Osterfeld gefunden. Nachgeholt wird die Partie am Sonntag, 23. Februar, um 15 Uhr. Ein neuer Termin für das ausgefallene Spiel zwischen Adler Frintrop und Fortuna Bottrop steht dagegen noch nicht fest.

