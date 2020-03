Nach den Geisterspielen in der Bundesliga und Champions League hat des Coronavirus jetzt auch massive Auswirkungen auf den Amateurfußball. In enger Abstimmung mit seinen 13 Fußballkreisen hat der Fußballverband Niederrhein (FVN) am Freitag entschieden, den gesamten Spielbetrieb im Jugend- und Seniorenbereich mit sofortiger Wirkung einzustellen. „Diese Regelung betrifft sämtliche Meisterschafts- und Pokalspiele und gilt bis zum Sonntag, 19. April. Damit reagiert der Verband auf die jüngste Entwicklung rund um das Thema Coronavirus“, heißt es in der Mitteilung. Eine Entscheidung des Fußball- und Leichtathletikverbandes Westfalen wird im Laufe des Tages erwartet.

FVN-Präsident Peter Frymuth sagt: „In den vergangenen Wochen ist es uns vor allem auch Dank der Kreisvorsitzenden mit ihren Teams gelungen, den Vereinen bei Fragen zur Infektion durch das Coronavirus und Problemen damit unkompliziert zu helfen, insbesondere mit Spielverlegungen. In den vergangenen 48 Stunden hat sich jedoch die Anzahl der Vereine, die große Sorgen hatten und um Spielverlegungen baten, dramatisch erhöht. Daher wurde in einem gemeinsamen Gespräch mit den Kreisen die Entscheidung getroffen, den Spielbetrieb in unserem Verbandsgebiet zu unterbrechen. Es war keine leichte Entscheidung, denn eigentlich ist es unser aller Bestreben, Spielbetrieb zu ermöglichen und nicht zu unterbinden. Es gilt die Sorgen der Vereine ernst zu nehmen, die Gesundheit aller steht im Vordergrund.“

Im Männerfußball des FVN betrifft diese Maßnahme alle Partien in der Oberliga, den Landes-, Bezirks- und Kreisligen sowie in den Kreispokal-Wettbewerben.

Im Frauenfußball werden sämtliche Partien der Niederrheinliga, der Landes-, Bezirks- und Kreisligen sowie der Kreispokal-Wettbewerbe und des ARAG Niederrheinpokals, so auch das noch ausstehende Viertelfinale SV Hemmerden – SV Budberg, abgesetzt.

Im Jugendfußball (Junioren wie Juniorinnen) ist der gesamte Spielbetrieb in der Niederrheinliga, in den Kreisligen, Kreisleistungsklassen und Kreisklassen sowie im Niederrhein- und Kreispokal betroffen.Ebenso abgesetzt werden die Partien der Futsal-Niederrheinliga und der Futsal-Landesliga.

Auch Der Kreis-Jugend-Ausschuss Bochum hat beschlossen, dass alle Jugendspiele (Meisterschaft) auf Kreisebene bis zu den Osterferien abgesetzt werden. Es werden in diesem Zeitraum auch keine Freundschaftsspiele und Turniere im Jugendbereich genehmigt. Über die Durchführung der überkreislichen Spielklassen wird der Verband kurzfristig eine Entscheidung treffen.

Wann die abgesetzten Spiele dann nachgeholt werden, muss kurzfristig entschieden werden. Die Spiele der E / F und G-Junioren können, aber müssen nicht, nachgeholt werden.

Bisher noch kein einheitliches Vorgehen der Verbände

Andere Landesverbände gingen bereits einen Schritt weiter. So hat der Schleswig-Holsteinische Fußballverband den Spielbetrieb in den Amateurklassen bis einschließlich 22. März einstellen lassen. Auch der Württembergische Fußballverband greift durch und hat eine Pause bis zum 31. März angeordnet. Nicht gespielt wird auch im Hessischen Fußball-Verband (bis 10. April), dem Bremer Fußball-Verband (30. März), den Landesfußballverband Mecklenburg-Vorpommern (bis 23. März) sowie im Landesverband Brandenburg (bis 22. März).

Noch sind nicht alle 21 Landesverbände des Deutschen Fußballbundes auf einer Linie. So stehen die Entscheidungen der Fußballverbände Niederrhein und Westfalen noch aus. Sie streben eine bundesweit einheitliche Regelung an. Die Landesverbände wollen an diesem Freitag in einer Telefonkonferenz über ein gemeinsames Vorgehen entscheiden.