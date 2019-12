BW Fuhlenbrock will es gegen GW Holten dreistellig machen

Bottrop. Holten hat schon 99 Gegentore, Fuhlenbrock dagegen noch keinen einzigen Punkt abgegeben. Die Karten für das Spiel am Sonntag sind klar verteilt.

In der Kreisliga B2 richten sich weiterhin alle Blicke auf den SV Blau-Weiß Fuhlenbrock. Das Team des Trainergespanns Sven Tappeser/Selcuk Demir spielt eine beeindruckende Saison. Die Bottroper haben die Halbserie ohne Verlustpunkt abgeschlossen, führen die Tabelle mit 42 Zählern und einem Torverhältnis von 55:5 an. Am Sonntag empfangen die Blau-Weißen die Reserve von GW Holten auf ihrer Sportanlage (14.15 Uhr). Die Oberhausener sind als Tabellenletzter krasser Außenseiter. Der erste Fuhlenbrocker Treffer würde das Holtener Gegentorkonto auf 100 stellen.

Auf die leichte Schulter nehmen werden die Fuhlenbrocker ihre Aufgabe aber nicht. Sven Tappeser und Selcuk Demir haben in der Trainingswoche dafür gesorgt, dass ihre Kicker Bodenhaftung bewahren. Dass alles andere als ein überzeugender Sieg die Stimmungslage trüben könnte, ist allen Beteiligten bewusst. Wie man es richtig macht, zeigten die Fuhlenbrocker schon zum Saisonauftakt. Das Hinspiel im August wurde souverän mit 7:0 gewonnen.