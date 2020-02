BW Fuhlenbrock muss sich wieder ganz neu erfinden

BW Fuhlenbrock hat sich in den bisherigen 16 Saisonspielen einen Vorsprung von zehn Punkten auf den Tabellenzweiten VfR 08 Oberhausen II erarbeitet. Keine Frage also, dass die Blau-Weißen die Saison als Aufsteiger in die A-Kreisliga beenden wollen.

Aber die erste Aufgabe nach der Winterpause hat es durchaus in sich. Das Team des Trainergespanns Sven Tappeser und Selcuk Demir muss am Sonntag beim Tabellenfünften TuS Buschhausen II antreten (13 Uhr). Trotz des 6:0-Erfolgs im Hinspiel warnt Tappeser: „Die Gegner stellen sich mittlerweile auf uns ein, dieses Spiel wird nicht so einfach. Aber wir wollen natürlich schon da weitermachen, wo wir aufgehört haben.“ Die Fuhlenbrocker beklagen einige personelle Ausfälle, aber: „wir haben auch einen breiten Kader und können das auffangen.“

Tabelle: Kreisliga B