BW Fuhlenbrock lässt in Buschhausen nichts anbrennen

Blau-Weiß Fuhlenbrock ist erfolgreich in das neue Jahr gestartet! Beim 4:0-Auswärtserfolg beim TuS Buschhausen II reichte der Mannschaft vom Trainerteam Selcuk Demir und Sven Tappeser eine solide Mannschaftsleistung.

Der Tabellenfünfte aus Oberhausen überraschte den Spitzenreiter regelrecht in der Anfangsphase. Die Buschhausener attackierten früh und drängten die Blau-Weißen in die eigen Hälfte. „Da haben wir nicht mit gerechnet. In der Anfangsphase haben wir Glück gehabt, dass wir nicht in Rückstand geraten sind“, analysierte Tappeser die Taktik des Gegners.

Fuhlenbrocker benötigen eine 20-minütige Anlaufzeit

Gut 20 Minuten brauchten die Fuhlenbrocker, um ihre Linie aus dem letzten Jahr wiederzufinden - dann klingelte es im Buschhausener Kasten. Ein schöner Spielzug reichte aus, damit Adrian Reiss seinen elften Saisontreffer zur 1:0-Führung erzielen konnte. Das 2:0 kurz vor Pausenpfiff war dann etwas für Fußball-Feinschmecker: Dominik Müller zirkelte einen Freistoß aus 20 Metern direkt in den Winkel des Buschhausener Tores.

Nach dem Seitenwechsel agierten die Fuhlenbrocker jetzt offensiver. Vor allem das Spiel über die Flügel lief nun besser. Das zahlte sich aus: Wieder fand eine Flanke im Strafraum einen blau-weißen Abnehmer. Diesmal war es Nick Hosberg der goldrichtig stand und das 3:0 (67.) markierte. Dominik Müller erhöhte durch einem Foulelfmeter auf den 4:0-Endstand (75.).

„Wir haben im Vorfeld viele Verletzte gehabt und uns hier gut geschlagen. Nach der durchwachsenden Vorbereitung, war es vor allem für unsere Verteidiger wichtig heute zu Null zu spielen“, so Tappeser.