BSG Mengede kassiert die erste Niederlage

Die BSG Mengede zog gegen Dostlukspor Bottrop II mit 2:4 (2:0) den Kürzeren und verpasste die Gelegenheit, Boden auf den spielfreien Ersten der Kreisliga C-Gruppe drei, den SV Adler Osterfeld, gutzumachen. Besonders bitter für den Tabellendritten war der Spielverlauf: Nach einer blitzsauberen ersten Halbzeit mit einer verdienten 2:0-Pausenführung überließen die Gastgeber Dostlukspor mehr und mehr das Feld, das Spiel und letztlich auch den Sieg.

Der Rasenplatz in den Weywiesen war in einem Idealzustand - für den Dezemberanfang und den ersten Advent. „Sportplatz gesperrt“ stand konsequenterweise auf dem Hinweisschild und so marschierten die Teams tapfer an der schönen Winterlandschaft vorbei auf den knallhart gefrorenen Hartplatz. Die Spieler ließen sich von den äußeren Bedingungen aber nicht bremsen. Beide zeigten ein engagiertes, laufstarkes Spiel, ganz nach dem Motto. „Wer stehen bleibt, erfriert.“ Der intensiv, aber sehr fair geführten Partie war anzusehen, dass sowohl die BSG als auch Dostlukspor als Sieger vom Platz gehen wollten.

BSG Mengede in der ersten Halbzeit mit Vorteilen

In der ersten Halbzeit wusste Mengede die nachhaltigeren Akzente zu setzen, auch wenn die Gäste viel investierten, um das Spiel zu machen. Zunächst stoppte der Abseitspfiff von Schiedsrichter Jürgen Breil mehrfach vielversprechende Angriffe der BSG. Mit einem Schuss aus der zweiten Reihe klappte es schließlich doch mit der Führung (28.). Bei Dominik Watzliks Abschluss hatte Dennis Kaspar zwar die Hand dran, doch er lenkte den Ball ins das eigene Tor.

In der 35. Minute bejubelten die Männer in Grün frenetisch das 2:0. Oliver Hanses hatte den Ball auf Pascal Hanke zurückgelegt, doch der Unparteiische gab den Treffer nicht. Für ihn hatte Hanke im Abseits gestanden. Doch die BSG blieb dran und vollendete in der 40. Minute - erneut durch Watzlik - zum 2:0.

Dostlukspor findet in der Pause die richtige Einstellung

Dostlukspor hatte zwar mehr Ballbesitz, doch nur selten hatten die Gäste Mengedes Defensive in Bedrängnis gebracht. Dieses Thema wurde wohl in der Kabine erfolgreich angesprochen. Dostlukspor entwickelte nun enormen Druck. Und die BSG ließ sich davon einschüchtern, stellte das eigene Spielen fast komplett ein und gewährte dem Tabellenfünften zu viel Freiraum. In der ersten Minute von Durchgang zwei verpasste Emin Mucuk das gegenerische Tor nur knapp. Eine Minute später traf der Stürmer nur die Latte. Nach einem zu kurzen Abschlag von Moritz Finkbeiner drängten die Gäste in den Strafraum und Adem Güngör erzielte überlegt das 1:2 (51.).

Das Team aus dem Batenbrocker Volkspark schob sich fast nach Belieben die Bälle zu. Finkbeiner monierte lautstark die Abwehrabeit seiner Vorderleute: „Ihr lasst sie dribbeln bis zum Gehtnichtmehr!“ Doch die BSG konnte den Hebel nicht mehr umlegen. Mit einem fulminanten Kopfball erzielte Hakan Cavdar das 2:2 (70.). Fünf Minuten später sorgte Ugur Derin nach starker Vorlage von Samit Güldü für das inzwischen mehr als gerechtfertigte 3:2.

Frericks: Schiedsrichter nicht für Niederlage verantwortlich

Die BSG stemmte sich vergeblich gegen die drohende erste Niederlage. Zwei Minuten vor Schluss machte Adem Güngör den Deckel drauf. Sogar das 5:2 war noch drin, doch Hakan Celik scheiterte in der Nachspielzeit an der Latte.

Für BSG-Coach Stuart Frericks waren zwei Dinge für die Niederlage verantwortlich. „Der Schiedsrichter hat unmöglich gepfiffen. Da waren mehrere Entscheidungen falsch und er gibt ein klares Tor für uns nicht. Aber das soll natürlich nicht entschuldigen, was wir selbst falsch gemacht haben.“ Dostlukspors Nuh Arslan war hochzufrieden mit seinem Team. „Das haben die Jungs sehr gut gemacht. Trotz des 0:2 sind sie ruhig geblieben, haben den verdienten Sieg herausgespielt und der BSG die erste Niederlage beigebracht.“

