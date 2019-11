BSG Mengede hat das Zeug für den Aufstieg

„Wir sind mitten im Geschäft.“ Den positiven Aspekt packte Stuart Frericks am Sonntag ans Ende seines Fazits, nachdem die BSG Mengede im Spitzenspiel Zweiter gegen Dritter erneut ungeschlagen geblieben war und bei BW Oberhausen III ein 2:2-Remis erspielt hatte. Zuvor ärgerte sich der Trainer der Hobbyliga-Elf jedoch über die vielen vergebenen Chancen, die ein besseres Abschneiden verhinderten.

Während die Hausherren an der Tulpenstraße gut ins Spiel fanden, schleppte sich die BSG über den Kunstrasen. „Sie waren besser und effektiver“, kommentierte Frericks die 41 Minuten, in denen BWO auf 2:0 davon zog. Doch Stürmer Oliver Hanses besorgte mit dem Anschlusstreffer den Lichtblick der ersten Hälfte (43.), was Bottrop Mut für den zweiten Durchgang machte.

Vincenzo George erzielt das letzte Tor des Tages

Dort erzielte Vincenzo George den schnellen Ausgleich, nachdem der Kapitän durch das komplette Mittelfeld marschiert war und aus 18 Metern Maß genommen hatte. Im Anschluss aber stockte der Angriff des Tabellendritten. „Wir hatten Chancen im Minutentakt, von Oberhausen kam nicht mehr viel“, sagte Stuart Frericks. Der erlösende Siegtreffer blieb aus, weshalb der Coach bemerkte: „Wir müssen bald wieder in die Dreierzone kommen.“ Dann ist der große Traum vom Aufstieg nach zwei Spitzenspielen ohne Niederlage mehr als realistisch.

