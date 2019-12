Mit 25 Fotos: Underdogs sorgen beim Weber-Turnier für Chaos

Das letzte Ergebnis in der Gruppe A des Jürgen-Weber-Turnier in der Dieter-Renz-Halle war eins, was man ohne Vorwissen hätte erwarten können: Bezirksligist FC Bottrop 19 schlug C-Ligist SV Vonderort in zwölf Minuten 12:0 – standesgemäß, möchte man meinen. Erst beim Blick auf die Vorrundentabelle wurde aber klar, wie bemerkenswert das in dieser chaotischen Gruppe war.

Denn für den Bezirksligisten war es der erste Sieg überhaupt, der FC 19 zog damit erst nach Punkten mit dem SV Vonderort gleich.

Hallenfußball Turnier 1 / 25 Hallenfußball Turnier Die Vorrunde im Weber Pokal wird in der Dieter-Renz-Halle ausgetragen. Bottroper Fußballmannschaften treten zum Hallenturnier an. Foto: Heinrich Jung Stimmen Sie ab 0 Bewertungen

In Gruppe A sorgte die Besetzung um die Bezirksligisten FC 19 und SV Fortuna auf jeden Fall dafür, dass das Publikum zum Finalspieltag am Samstag schon früh wiederkommen wird – in der anderen Gruppe dagegen ist schon einiges klar.

Rhenania und VfB lassen nichts anbrennen

Bezirksligist VfB Bottrop (um Gino Pöschl) und A-Liga-Wintermeister Rhenania Bottrop (um Emre Kilic und Nico Große-Beck) spielten im Auftaktspiel der Gruppe 1:1, wobei der VfB spät zum Ausgleich kam. Danach sammelten die beiden drei weitere Siege über die Sportfreunde 08/21, die BSG Mengede und Polonia Ebel, die sich zu allem Überfluss auch noch gegenseitig Punkte wegnahmen.

Sechs Punkte hinter dem VfB und Rhenania bräuchte das Ausrichterteam der SF 08/21 schon ein kleines Wunder, um einen der beiden Favoriten noch von den Halbfinalplätzen zu verdrängen.

Ausrichterteam Sportfreunde 08/21 schlägt sich ordentlich

Die Sportfreunde spielten gegen Polonia Ebel 2:2 und besiegten die BSG Mengede 4:1, wobei Spielertrainer Hari Yilmaz einen Doppelpack erzielte. Der war nachher recht zufrieden.

„Beim eigenen Turnier möchte man sich natürlich nicht blamieren, im Großen und Ganzen war es okay. Rhenania und VfB sind nicht unsere Kragenweite – vielleicht hätten wir gegen Ebel gewinnen können, aber wir hatten auch fast gar keinen Stürmer im Kader“, so Yilmaz, dessen Team sich in den vergangenen Jahren nicht immer so ordentlich schlug

Samstag treffen Rhenania und der VfB direkt im ersten Spiel der Gruppe erneut aufeinander – dann geht es wohl um den Gruppensieg. Viel spannender geht es in Gruppe A zu, wo Fortuna Bottrop zwar mit acht Punkten die Tabelle anführt – selbst Gruppen-Schlusslicht Vonderort hat aber noch gute Chancen, weil es in der Gruppe einige unerwartete Dinge passierten.

Die Welheimer Löwen überraschen erst positiv, dann negativ

Dass Fortuna im Duell der Bezirksligisten den FC 19 2:1 schlug – okay. Es ging aber so weiter, dass die Welheimer Löwen (Kreisliga B) 3:2 gegen Dostlukspor gewannen, dann sogar dem Bezirksligisten FC 19 ein 1:1 abrangen.

Dann kam es zum Duell mit Fortuna und die Welheimer Löwen gingen gegen den Bezirksligisten in Führung. Nur ein kurioses Rückpass-Eigentor rettete Fortuna einen Punkte mit dem 1:1, so dass die Löwen als Super-Überraschungskandidat in ihren letzten Auftritt gegen den SV Vonderort gingen – und kläglich 0:3 verloren.

Vonderort kassierte zwar 0:8- und 0:12-Klatschen gegen Fortuna, ist dank dieses Siegs und des Unentschiedens gegen Dostlukspor am Samstag noch im Rennen – vier Teams haben vier oder fünf Punkte, dazu gehört auch DSB.

Das spannendste Spiel des Tages heißt Dostlukspor gegen FC 19

Nachdem der ambitionierte A-Ligist Dostluk aus den Spielen gegen die Löwen und Vonderort nur einen Punkt holten, wurde das Team viel stärker – und schlug den FC 19 im vielleicht besten Spiel des Tages 2:1, wobei der FC nach der frühen Dostluk-Führung drückte, Dostlukspor aber einen perfekten Konter zum 2:0 durch Ramazan Akyüz spielte.

Oktay Cin verkürzte, zwischendurch wurde es hitzig, die letzten 45 Sekunden verteidigte DSB in Unterzahl – brachte die Führung aber über die Zeit.

Dostlukspors Nejdet ist zufrieden, Ata vom FC 19 schimpft

Dostlukspor-Trainer Arslan Nejdet meinte: „Wir sind zufrieden – die Jungs sollten einfach Spaß haben, hatten aber ein paar Startschwierigkeiten. Samstag nehmen wir es etwas ernster.“ Gar nicht glücklich dagegen war Mevlüt Ata, der mit dem FC 19 einiges gutzumachen hat: „Wir sind natürlich nicht zufrieden, ich glaube, die Jungs haben etwas zu viel gefeiert die vergangenen Tage. Samstag müssen wir mehr zeigen, alles andere als das Weiterkommen wäre enttäuschend.“

Ab 14 Uhr rollt der Ball dann wieder in der Dieter-Renz-Halle – und mindestens für die verrückte Gruppe A lohnt es sich sicher, schon vor den Finalspielen zum Zuschauen in die Halle zu den Sportfreunden 08/21 kommen.

Die Herren in der Turnierleitung waren am Abend des zweiten Weihnachtsfeiertags jedenfalls nicht nur froh über faire Spiele und viele Tore – mit einer routinierten und reibungslosen Organisiation sorgten sie dafür, dass die Bottroper Fußball-Familie in der Renz-Halle wie gewohnt einen schönen Fest-Nachmittag verbringen konnte.

Alle Ergebnisse der Gruppe A:

Fortuna Bottrop - FC Bottrop 2:1

Welheimer Löwen - Dostlukspor Bottrop 3:2

SV Vonderort - Fortuna Bottrop 0:8

FC Bottrop - Welheimer Löwen 1:2

Dostlukspor Bottrop - SV Vonderort 1:1

Welheimer Löwen - Fortuna Bottrop 1:1

Dostlukspor Bottrop - FC Bottrop 2:1

SV Vonderort - Welheimer Löwen 3:0

Fortuna Bottrop - Dostlukspor Bottrop 1:1

FC Bottrop - SV Vonderort 12:0

Alle Ergebnisse der Gruppe B:

VfB Bottrop - Rhenania Bottrop 1:1

SF 08/21 Bottrop - Polonia Bottrop 2:2

BSG Mengede - VfB Bottrop 1:5

Rhenania Bottrop - SF 08/21 Bottrop 3:0

Polonia Bottrop - BSG Mengede 0:1

SF 08/21 Bottrop - VfB Bottrop 1:4

Polonia Bottrop - Rhenania Bottrop 1:7

‘BSG Mengede - SF 08/21 Bottrop 1:4

VfB Bottrop - Polonia Bottrop 6:0

Rhenania Bottrop - BSG Mengede 5:0