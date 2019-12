Der SC Bottrop wird die Sorgen um den Klassenerhalt mit ins neue Jahr schleppen. Der Landesligist unterlag am Samstag beim SV Straelen mit 21:35 und hat nach neun Saisonspielen nur zwei Punkte Vorsprung auf den letzten Tabellenplatz.

Der SC Bottrop war am Samstag mit dem letzten Aufgebot an die niederländische Grenze gefahren. Trainer Dirk Adam hatte nur sechs gesunde Feldspieler im Gepäck. Der angeschlagene David Krix sollte eigentlich geschont werden. „Ich habe ihn gebeten, sich zur Verfügung zu stellen und wollte ihn eigentlich höchstens fünf Minuten spielen lassen“, so Adam. Doch am Ende wurden es 30 Minuten, in denen Krix auf die Zähne biss, acht Treffer erzielte und die Niederlage damit noch in einem erträglichen Rahmen hielt.

In den letzten 20 Minuten ziegt der SC Bottrop kaum noch Gegenwehr

Ansonsten gab es nicht viele Lichtblicke: Der SC lag nach 20 Minuten mit 3:10 hinten, kämpfte sich zwar noch einmal auf 12:15 heran (35.), ließ nach einem Staelener Zwischenspurt zum 20:12 aber die Köpfe hängen. 20 Minuten waren da noch zu spielen. Viel Zeit, aber wenig Gegenwehr: „Mit der Art, wie wir das Spiel zu Ende gebracht haben, bin ich nicht einverstanden“, kritisierte Adam.

Ob sich der SC in der Winterpause personell verstärkt, ließ Adam am Samstag noch offen. Positiv: Julian van Kessel wird nach dem Jahreswechsel wieder regelmäßig auflaufen. „Das habe ich mir auf einem Bierdeckel unterschreiben lassen“, so Adam.

