BC 89 Bottrop stellt sich auf einen Badminton-Marathon ein

Fast 130 Doppel haben sich angemeldet, darunter vereinslose Spieler aus dem Hobbybereich, aber auch Cracks aus der 2. Bundesliga. Das 20. Doppelturnier zur Jahreswende wird noch einmal zu einem sportlichen Highlight des BC 89 Bottrop, der in diesem Jahr sein 30-jähriges Bestehen feierte.

„Wir dürfen Spieler aus zahlreichen Bundesländern begrüßen, es ist sogar eine Spielerin aus Polen dabei“, freut sich Marco Buchheit über den erfreulichen Stand der Anmeldungen. Der Geschäftsführer des BC 89 ist Turnierleiter und hat ausgerechnet: „Wenn wir 30 Minuten pro Spiel rechnen, werden wir am 28. und 29. Dezember mehr als 20 Stunden Badminton spielen.“ Ein Mammut-Programm, das den ganzen Verein in der Sporthalle der August-Everding-Realschule an den unterschiedlichsten Fronten fordert.

Gespielt werden wird auf sechs Spielfeldern in insgesamt neun Klassen. Die Herren-, Damen-Doppel und Mixed gehen nach Spielstärken sortiert in den Klassen C (bis Kreisliga), B (bis Bezirksliga) und A (alle höheren Klassen) an den Start. „Dass wir so einen Zulauf haben, ist nicht verwunderlich. Zum Jahreswechsel sind wir der einzige Verein in Deutschland, der ein solches Turnier auf die Beine stellt“, sagt Marco Buchheit und stellt sich auf ein zweitägiges Badminton-Turnierspektakel ein.