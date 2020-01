Auch die Reserve zaubert in Bottrop unterm Hallendach

Die Zweit- und Drittvertretungen der Bottroper Fußball-Vereine suchen ihren inoffiziellen Hallenmeister. Bereits zum sechsten Mal in Folge richtet Dostlukspor Bottrop am Samstag und Sonntag die inoffizielle Hallenstadtmeisterschaft der Reservemannschaften aus. Das Turnier trägt seit dem vergangenen Jahr den Namen CDC-Cup. Vorjahressieger Fortuna Bottrop will den Titel verteidigen und womöglich den Hattrick schaffen. Im vergangenen Jahr bezwang die Rheinbaben-Elf den BV Rentfort III im Finale.

Mit dabei sind in diesem Jahr Mannschaften von Blau-Weiß Fuhlenbrock, SV Rhenania Bottrop, BSG Mengende, FC Bottrop, SV Fortuna, Dostlukspor, Welheimer Löwen, Sportfreunde 08/21 Bottrop, VfB Bottrop, VFR Polonia Bottrop-Ebel.

„Wir sind stolz, dass wir das Turnier auch in diesem Jahr wieder ausrichten können“, sagt Nuh Arslan, ehemaliger Vorsitzender und Trainer von Dostlukspor Bottrop. „Wir sind sehr froh, dass wir wieder von der Firma CDC-Friseurbedarf unterstütz werden. Das ist keine Selbstverständlichkeit“, so Arslan. CDC war im vergangenen Jahr kurzfristig eingesprungen, als der vormalige Sponsor Amanda den Reserve-Teams abgesagt hatte. „Wir haben auch schon die Zusage, dass CDC das Turnier im nächsten Jahr wieder unterstützen wird“, berichtet Nuh Arslan erfreut. „Uns ist es wichtig, dass diejenigen, die sonst vielleicht öfter auf der Bank sitzen würden auch ihr Turnier ausspielen können“, betont er.

Senioren-Turnier ist möglich

Mögliche sei, dass sich in Zukunft auch die Senioren in einem kleinen Turnier messen. „Das würde der Sponsor dann auch unterstützen“, so Arslan, der am Wochenende auf eine volle Hütte hofft und rund 150 Spieler in Dieter-Renz-Halle begrüßen wird.

Feierten den zweiten Erfolg in Serien: Die Reserve von Fortuna Bottrop um Kapitän Jason Elbert, der den Siegerpokal des CDC-Cups hält. Foto: Michael Korte / FUNKE Foto Services

Klar, wird die zweite Mannschaft der Fortuna ihren Titel verteidigen wollen. „Aber wir haben in diesem Jahr mehrere starken Teams dabei. Die U23 der Rhenania ist nicht zu unterschätzen und der FC Bottrop II ist wohl auch scharf auf den Pokal“, glaubt Arslan. Die Gastgeber wären indessen froh, wenn sie den Erfolg des Vorjahres wiederholen könnten. Damals schaffte es Dostlukspor bis ins Halbfinale und scheiterte erst im Neunmeterschießen an den Gladbeckern. „Das Wichtigste ist, dass die Jungs Spaß haben und sich nicht verletzen“, sagt Arslan.

Der Ball rollt ab elf Uhr

Am Samstag rollt ab elf Uhr der Ball, am Sonntag geht‘s in der Dieter-Renz-Halle um 12 Uhr los. Doch im Gegensatz zum sportlichen Ehrgeiz und Erfolg bei der Hallenstadtmeisterschaft der Erstmannschaften am vergangenen Wochenende soll der Spaß und die Freude am Fußball und am Vereinsleben bei diesem Turnier im Vordergrund stehen.

Den Auftakt machen am Samstag um 11 Uhr Blau-Weiß Fuhlenbrock und die U23 des SV Rhenania Bottrop in der Gruppe A. In Gruppe B bekommt es die Reserve von Gastgeber Dostlukspor mit der dritten Mannschaft von Rhenania zu tun. In Gruppe C startet die Zweite von Rhenania gegen die Reserve des VfB Bottrop. Die Spielzeit beträgt jeweils einmal zwölf Minuten.

Finale am Sonntag um 16.30 Uhr

Am Samstag wird die komplette Vorrunde der drei Gruppen mit jeweils fünf Teams ausgespielt. Die beiden besten Teams jeder Gruppe qualifizieren sich für die Zwischenrunde. Auch die beiden besten Gruppendritten kommen weiter.

Mit der Zwischenrunde geht es am Sonntag um 12 Uhr weiter. Es wird dann in zwei Gruppen á vier Teams gespielt. Die Halbfinals werden um etwa 15.40 Uhr ausgespielt, das Endspiel ist für 16.30 Uhr angesetzt.

Frauen, Kinder und Jugendliche bis zum A-Jugend-Alter haben bei dem Turnier freien Eintritt.