Adler-Handballerinnen erwartet mit Biefang ein schweres Los

Die Handballerinnen der DJK Adler 07 Bottrop, die demnächst wieder in der Landesliga aktiv sind, haben einen Turnier-Erfolg zum Auftakt des Jahres gefeiert. Jetzt wollen die 07er auch im Pokal weiterkommen.

Am Donnerstagabend empfangen die Bottroperinnen im Kreispokal den Oberligisten TV Biefang. Los geht es in der Dieter-Renz-Halle um 20.15 Uhr.

„Leider haben wir in den Ferien keine Halle gehabt, um zu trainieren, daher haben wir beim TV Schermbeck am Neujahrsturnier teilgenommen. Wir sind dort als Titelverteidiger hingefahren und haben auch in diesem Jahr dort wieder den ersten Platz belegt“, teilt Frank Meese, Trainer von Adler 07, mit.

„Werden einiges ausprobieren“

Gegen den TV Biefang erwartet das Landesliga-Team der Adler eine weitaus schwerere Aufgabe: Die Gäste spielen nämlich zwei Klassen höher. Druck will Coach Meese seinen Spielerinnen aber nicht machen: „Wir werden in diesem Spiel einfach viele Dinge ausprobieren und wollen uns dabei gut verkaufen. Was am Ende dabei passiert, ist dann zweitrangig. Wichtiger ist für uns, dass wir nach der Pause wieder etwas Spielpraxis sammeln können“, so Meese.

Denn schon am kommenden Wochenende steht den Adlern auch in der Landesliga eine knifflige Aufgabe bevor. Sie bekommen es mit dem bisher ungeschlagenen Tabellenersten aus Wuppertal zu tun. Coach Meese ist dennoch optimistisch: „Auch wir haben zu Hause noch kein Spiel verloren und wollen das gerne so fortführen. Mit einem Sieg könnten wir den Anschluss zur Spitze halten.“