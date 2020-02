Die Adler werden die Saison mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit nicht ohne Pflichtspielniederlage beenden: Am Freitag treten die Bottroper im Pokal gegen den Oberliga-Spitzenreiter HC Wölfe Nordrhein an (19 Uhr, Dieter-Renz-Halle). „Wir müssen realistisch bleiben, wir sind Bezirksligist. Wenn sich niemand verletzt, bin ich zufrieden“, so Sebastian Wycichowski.