Adler-Frauen sind in 2020 noch ungeschlagen

Auch Bottrops Bezirksliga-Handballerinnen spielen am Wochenende wieder um Punkte: Die DJK Adler 07 II tritt heute beim HSV Dümpten an (16 Uhr). In der Hinrunde unterlagen die Bottroperinnen dem Tabellenführer mit 12:17. Aber: Die Adler sind in diesem Jahr noch ungeschlagen (ein Sieg und ein Unentschieden).

Der SC Bottrop empfängt am Sonntag TuRa Dümpten in der Dieter-Renz-Halle (12 Uhr) und peilt eine Revanche für die knappe 16:19-Hinspielniederlage an.