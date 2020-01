Adler-Frauen messen sich mit Spitzenreiter Wuppertal

Keine 48 Stunden nach dem Kreispokalauftritt gegen den Oberligisten TV Biefang sind die Handballerinnen der DJK Adler 07 Bottrop bereits wieder gefordert. So nimmt für die von Frank Meese trainierten 07er auch der Ligabetrieb wieder ordentlich an Fahrt auf, wenn die Bottroperinnen am Samstag (17 Uhr) an der Gladbecker Straße den LTV Wuppertal zum elften Saisonspiel empfangen. „Eine wirklich schwere Aufgabe“, weiß Franktv biefang eine nummer zu groß für adler-frauenMeese.

Immerhin gastiert mit dem LTV der aktuelle Spitzenreiter bei den Adlern. Wuppertal verlor noch keine Ligapartie, nur ein Remis ließ sich der Tabellenführer bislang zu Schulden kommen.

07er kassieren Dämpfer

Dagegen mussten die 07er vor dem Jahreswechsel echte Dämpfer im Aufstiegskampf verkraften – nach zuletzt zwei Niederlagen gegen Haan und Überruhr sind die Adler auf neuerliche Erfolgserlebnisse angewiesen, wenn sie in der Spitzengruppe mitmischen wollen.

Immerhin sieht Meese seine Schützlinge gegen den LTV keinesfalls chancenlos. „Ich bleibe dabei: In dieser Liga kann jeder jeden schlagen. Daher glaube ich auch daran, dass wir gegen Wuppertal punkten können. Dafür muss aber spielerisch alles passen. Wir hoffen, auf einen möglichst breiten Kader bauen zu können. So wollen wir unsere Stärken entscheidend zur Geltung bringen.“