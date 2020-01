Adler Bottrop erwartet große Gegenwehr des SC Bottrop

Der 15. Spieltag der Bezirksliga steht ganz im Zeichen des Derbys. Auch dem Lokalduell will Adler 07 als Mannschaft der Stunde den Stempel aufsetzen und den 15. Saisonsieg gegen den SC Bottrop einfahren. Derweil hoffen auch die Handballer der TSG Kirchhellen auf ein neuerliches Erfolgserlebnis, um im Abstiegskampf weiteren Boden gut zu machen. Hierfür muss die TSG gegen den Alstadener TuS bestehen.

SC Bottrop II - DJK Adler 07

Die Adler sind aktuell das Maß aller Dinge. Ungeschlagen und verlustpunktfrei führt die Truppe von Trainer Sebastian Wycichowski die Tabelle an. Davon blenden lassen wollen sich die Adler vor dem Derby aber nicht: „An der Spitze geht es sehr spannend zu, ein einziger Ausrutscher und Sterkrade ist wieder dran.“ Allerdings hat sein Team alle Trümpfe in der Hand, dazu lieferten die 07er schon im Hinspiel eine Machtdemonstration, als der SC mit 36:13 in seine Einzelteile zerlegt wurde. In der Neuauflage des Derbys am Sonntag (13.15 Uhr, Berufsschule) könnte es aber knapper zugehen, auch da sich die SC-Reserve um Trainer Jens Remmert im bisherigen Saisonverlauf zunehmend gefangen hat. Als Tabellenneunter hat der SC zwar die Außenseiterrolle inne, dennoch wollen die Gastgeber den Ligaprimus nach Möglichkeit mächtig ärgern. Wycichowski: „Ein Derby bleibt etwas ganz besonderes, daher stellen wir uns auf ein interessantes Spiel ein.“

TSG Kirchhellen - Alstadener TuS

Nach zwei Siegen zu Jahresbeginn mussten die Kirchhellener zuletzt wieder einen Dämpfer verkraften und sich mit Blick auf den dritten Saisonsieg in Geduld üben. Gegen den Alstadener TuS sucht das Team von Coach Michael Zawadzki erneut die Siegchance und will sich vor heimischem Publikum am Sonntag (11.45 Uhr) in eine bessere Tabellenposition bringen. Denn die TSG ist zwingend auf weitere Punkte angewiesen. Vier Zähler beträgt der Abstand zum rettenden Ufer. „Die Hoffnung ist ungebrochen, die Jungs zeigen sich weiter ehrgeizig.“ Lediglich der Kopf bereitet Probleme, immer wieder steht sich der Bezirksligist durch leichtsinnige Fehler und eine fahrlässige Chancenverwertung selbst im Weg. Gegen Alstaden pochen die Kirchhellener angesichts eines verkorksten Hinspiels auf Wiedergutmachung: In der Hinserie unterlag die TSG den Oberhausenern mit 20:32.