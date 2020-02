Die Handballerinnen der DJK Adler 07 Bottrop erlebten zuletzt stimmungsvolle Karnevalstage. Und das, obwohl der letzte Ligaauftritt der 07er kaum für Glücksgefühle gesorgt haben dürfte. Denn im letzten Heimspiel mussten sich die Bottroperinnen der SG Langenfeld knapp geschlagen geben (23:25). „Enttäuschend“, wie Adler-Trainer Frank Meese feststellte.

Doch der Landesligist zeigt sich von der Pleite erholt und vor der kommenden Ligaaufgabe wieder angriffslustig. „Wir sind zuversichtlich, dass wir diesmal wieder doppelt punkten“, so Meese. Dabei weiß der Coach um die Schwere der Aufgabe: Im Rahmen des 17. Spieltags müssen die Adler am Samstag um 19 Uhr bei Bayer Uerdingen antreten. „Ein unbequemes Spiel, zumal uns die späte Anwurfzeit nicht wirklich entgegen kommt“, so Meese. Die Krefelderinnen haben als Tabellensechster drei Punkte weniger als die drittplatzierten Adler – das alles allerdings bei zwei noch nachzuholenden Partien. „Uerdingen zählt zu unseren direkten Konkurrenten. Ohnehin liegt bis Platz sechs alles sehr dicht beisammen“, so Meese.

Das umkämpfte Hinspiel endete mit einer Punkteteilung

Die Bottroperinnen sind vorgewarnt, aber auch durchaus gewappnet für das Spiel in Krefeld. Meese: „Uerdingen hat noch kein Heimspiel verloren – irgendwann ist es aber immer mal soweit. Das mussten wir gegen Langenfeld auch schmerzlich erfahren, nun wollen wir diejenigen sein, die einem Gegner die erste Heimpleite zufügen.“ Dass für die 07er gegen den Aufstiegskonkurrenten einiges drin ist, hat bereits das Hinspiel bewiesen: Die Partie endete 27:27, allerdings hatten die Adler beste Siegchancen. Erst in der Schlussphase gaben sie eine Führung und so den Sieg aus der Hand. „Das war ärgerlich, aber wir wollen daraus für die Zukunft lernen und es beim nächsten Mal besser machen.“

Die personelle Lage bei den Adlern sorgt für zusätzlichen Optimismus. Gegen Uerdingen kann Frank Meese auf einen voll besetzten Kader zurückgreifen, wodurch ihm einige Optionen zur Verfügung stehen werden: „So wollen wir erneut über unsere spielerischen Stärken in die Partie finden und den Weg zum Erfolg ebnen.“

