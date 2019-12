Adler 07 Bottrop stellt sich dem ultimativen Vergleich

Bottrop. Nach neun Siegen in neun Spielen ist die Erfolgsserie in Gefahr: Adler stellen sich beim Verfolger HC Sterkrade auf einen ganz heißen Tanz ein.

Sebastian Wycichowski machte schon in der Saisonvorbereitung ein ernstes Gesicht: „Es wird eine Herausforderung für uns, in jedem Spiel auch wirklich an die Leistungsgrenzen zu gehen.“ Der Trainer von Adler 07 Bottrop hatte Bruder Leichtfuß bereits vor dem ersten Punktspiel zum härtesten Gegner im Kampf um den angepeilten Landesliga-Aufstieg ausgemacht. Aber: Bislang wurde Wycichowski von seinen Jungs nicht enttäuscht. Die Adler flatterten der Konkurrenz zielstrebig davon, holten neun Siege aus neun Spielen in ihr Nest.

Dass es ausgerechnet am Samstag zu einem spontanen Spannungsabfall kommt, ist nahezu ausgeschlossen. Denn in der Nachbarschaft kommt es zum Gigantentreffen: Der ungeschlagene Tabellenzweite HC Sterkrade fordert den verlustpunktfreien Spitzenreiter heraus. Die Adler machen seit Tagen Werbung für das Spiel und mobilisieren über die sozialen Netzwerke ihre Fans. „Die Unterstützung von den Rängen tut uns gut“, stellt Sebastian Wycichowski fest. Und der „achte Mann“ könnte am Samstag durchaus wichtig werden. Bottrops Trainer geht zumindest davon aus, dass Sterkrade die bislang schwerste Aufgabe für seine Jungs darstellen wird.

Wycichowski beobachtete den HC Sterkrade in zwei Spielen

„Ich habe Sterkrade in zwei Spielen beobachtet. Eine erfahrene Mannschaft, in der jeder Spieler die Abläufe kennt. Sterkrade wird versuchen, seine Vorteile im Positionsspiel zu nutzen.“ Die Stärke des Gegners sei vor allem ein guter Rückraum, „sehr robust, körperlich stark und abgezockt“, beschreibt Wycichowski. Mit 276 Treffern nach neun Spielen stellen die Oberhausener die stärkste Offensive der Liga. Begegnen wollen die Bottroper dem HC Sterkrade mit einer kompakten Abwehr und einem konzentrierten Umschaltspiel. „Wenn wir wenige Fehler machen, werden wir auch ein gutes Resultat erzielen“, glaubt Wycichowski.

Optimismus schöpfen die Bottroper nicht nur aus dem bisherigen Saisonverlauf, sondern auch aus der entspannten Personalsituation. Bis auf den Langzeitverletzten Ben Overberg kann Wycichowski auf seinen kompletten Kader zurückgreifen.

