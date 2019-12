Bottrop. Am Sonntag steht für die Bottroperinnen in Haan das zehnte Saisonspiel auf dem Programm. Zuvor gibt es aber wichtigere Sachen zu erledigen.

Adler 07 Bottrop: Mit Spucke und 100 Prozent zum Absteiger

Zwei Pflichtaufgaben: Vor ihrem Auswärtsspiel bei der HSG Adler Haan II machen die Handballerinnen der DJK Adler 07 Bottrop beim SV Heißen Station. Denn bei den Mülheimern findet eine Typisierung für die Deutsche Knochenmark-Spenderdatei und den Kampf gegen den Blutkrebs statt. Die Bottroperinnen machen mit.

Und so werden sich die Bottroperinnen trotz der Niederlage bei der SG Überruhr am Dienstag mit einem guten Gefühl der nächsten - und in diesem Jahr letzten - Aufgabe widmen. Beim Tabellenachten HSG Adler Haan II steht am Sonntag um 16.45 Uhr das zehnte Saisonspiel auf dem Programm. Die Adler wollen den siebten Sieg einfahren, um den Anschluss an die beiden Aufstiegsränge nicht zu verlieren.

Dazu wird aber eine Steigerung notwendig sein. In Überuhr bissen sich die Bottroperinnen an einer starken Defensive regelrecht die Zähne aus. Haan ist ein anderes Kaliber. Der Verbandsliga-Absteiger hat bereits 249 Gegentore kassiert. Der zweitschlechteste Wert in der Landesliga.

Tabelle: Landesliga