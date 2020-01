Adler 07 Bottrop gewinnt auch das zwölfte Saisonspiel

Die Bezirksliga-Handballer der DJK Adler 07 Bottrop setzen ihre rekordverdächtige Erfolgsserie auch mit Beginn des neuen Jahres weiter fort. Am zwölften Spieltag hat die Mannschaft von Trainer Sebastian Wycichowski das Dutzend vollgemacht und im Auswärtsspiel beim Tabellenvorletzten HSV Dümpten II durch ein 29:19 (15:9) den zwölften Saisonsieg eingefahren. Damit thronen die 07er weiterhin mit einer absolut lupenreinen Weste und der aktuellen Maximalausbeute von 24 Punkten unangefochten an der Tabellenspitze.

„Das war keine Glanzleistung. Aber wir haben gewonnen und unsere Pflichtaufgabe erfüllt“, kommentierte Wycichowski den Spielverlauf. Schon zu Beginn machten die Adler umgehend deutlich, dass die Zähler an diesem Tag nach Bottrop gehen sollten. So ließ die Wycichowski-Sieben die gastgebenden Mülheimer in den Anfangsminuten alt aussehen und zog bis zur achten Spielminute auf 7:0 davon; erst dann verzeichnete der HSV seinen ersten Torerfolg. Den Vorsprung brachten die Adler schließlich ungefährdet in die Halbzeitpause, wenngleich sie es verpassten, die Führung weiter auszubauen.

Die Partie ist früh entschieden

„Wir haben zwar gut angefangen, waren dann aber auch etwas unkonzentriert in der Abwehr und haben vorne viel liegen gelassen“, so Wycichowski. Doch auch von einer kurzen Schwächephase ließen sich die Gäste nicht beirren. So spielten die 07er im Stile eines Spitzenreiters konzentriert weiter und bauten die Führung im Verlauf der zweiten Halbzeit wieder auf acht Treffer aus (21:13, 40.). Zehn Minuten vor dem Abpfiff lagen die Bottroper gar mit zehn Toren in Führung, sodass die Partie schon frühzeitig entschieden war.

In der Schlussphase handelten sich die Hausherren durch die dritte persönliche Zeitstrafe obendrein eine Rote Karte ein. Wycichowski: „Wir haben dieses Spiel mit zehn Treffern Differenz gewonnen, ohne wirklich zu glänzen. Den Jungs muss aber bewusst sein, dass wir uns in den kommenden Spielen wieder steigern müssen.“

Jetzt kommt die GSG Duisburg

Für die Adler geht es zum Abschluss der Hinrunde am Sonntag in eigener Halle gegen die GSG Duisburg. Dann dürfte auf die Adler wieder eine anspruchsvollere Aufgabe warten: Die GSG weist neben den Adlern (349 Tore) ebenfalls einen Liga-Spitzenwert im Angriff auf (341 Tore). Nichtsdestotrotz nehmen die Bottroper auch gegen Duisburg einmal mehr einen Sieg ins Visier, um so einen weiteren Schritt in Richtung Landesligaaufstieg zu setzen. Spielbeginn am Sonntag ist um 14.30 Uhr.

