Bottrop. Für die Adler ist am Dienstag bei der SG Überruhr der Sprung auf den zweiten Tabellenplatz möglich. Und der berechtigt am Ende zum Aufstieg.

Adler 07 Bottrop fährt in Bestbesetzung zum Topspiel

Die Handballerinnen von Adler 07 Bottrop legen sich heute Abend mit dem Berufsverkehr und der SG Überruhr an. Im Nachholspiel ist für die Bottroperinnen der Sprung auf den zweiten Tabellenplatz drin. Spielbeginn ist um 18.50 Uhr in der Sporthalle am Dellmannsweg 14 in Essen.

Wer mit Google-Maps die Fahrt zum Auswärtsspiel bei der SG Überruhr plant, wird erst einmal große Augen machen. Die Suchmaschine veranschlagt für die 19 Kilometer lange Strecke eine Fahrtzeit von mindestens einer Stunde. Sportliche Handballfans wären also schneller mit dem Rad vor Ort.

Bottroperinnen wollen den siebten Saisonsieg

Die Adler haben aber weder vor dem Berufsverkehr noch vor dem Gegner Angst. Sie wollen den siebten Saisonsieg, der sie auf den zweiten Tabellenplatz katapultieren könnte. Vorausgesetzt, am Ende stehen mindestens zwei Tore zwischen Bottrop und Überruhr. Anders als in der Vorsaison ist Rang zwei diesmal ein lohnenswertes Saisonziel, berechtigt er doch zum direkten Aufstieg in die Verbandsliga.

Der Gegner ist allerdings nicht gerade ein Leichtgewicht. Die Essenerinnen standen bis Sonntag noch ohne Verlustpunkt da. Im Spitzenspiel beim LTV Wuppertal gab es dann aber den ersten Dämpfer: Überruhr unterlag mit 23:30 und liegt damit weiterhin nur einen Punkt vor den Adlern. Die Bottroperinnen sehen sich bestens gerüstet für das Topspiel und werden mit insgesamt 14 Spielerinnen anreisen.

