Adler 07 Bottrop demonstriert gegen den VfR Saarn Stärke

Die Bezirksliga-Handballer der DJK Adler 07 Bottrop bleiben in ihrer Staffel derzeit das Nonplusultra und steuern auf freudige Weihnachtstage zu. So setzten sich die von Sebastian Wycichowski trainierten Bottroper am neunten Spieltag mit 29:12 (15:5) gegen die DJK VfR Mülheim-Saarn II durch und holten so bereits den neunten Saisonsieg. Neben der perfekten Zwischenbilanz und der Verteidigung der Tabellenführung dürfte insbesondere die aktuelle Form den Trainer zuversichtlich stimmen. Wycichowski: „Es war ein rundum gelungener Auftritt. Jetzt fiebern wir dem Topspiel in Sterkrade entgegen.“

Gegen die Gäste aus Mülheim stellten die 07er einmal mehr unter Beweis, dass in dieser Saison in Sachen Aufstiegsfrage wohl kein Weg an ihnen vorbei führen dürfte. So zeigte sich der Spitzenreiter ab der ersten Spielminute hellwach und torhungrig. Von Beginn an wurde die Angriffsriege der Saarner unter Druck gestellt, einige leichte Ballgewinne und schnelle Tempogegenstöße waren die Folge.

Erst nach sieben Minuten verbuchten die Gäste ihren ersten Torerfolg – zu diesem Zeitpunkt führten die 07er bereits mit 4:0. „Es war von Anfang bis Ende ein gutes Spiel von uns, wir waren in der Abwehr stets präsent und haben schnell den Weg zum gegnerischen Tor gesucht.“

Bottrop mit kleinen Schwächen bei der Chancenausbeute

Einzig im Torabschluss zeigten sich die Hausherren ein ums andere Mal zu fahrlässig – so stand für die Adler zur Pause „nur“ eine 15:5-Führung. Immerhin verbuchten die komplett unterlegenen Mülheimer das wohl kurioseste Tor des Spiels, als ein Freiwurf in der 30. Minute nach Ablauf der regulären Spielzeit doch noch den Weg an der Adleraner Mauer vorbei und ins Tor fand.

Der Treffer rang selbst den Bottropern ein Grinsen ab. Ansonsten waren die 07er ihrem Kontrahenten in allen Belangen überlegen, wirkten körperlich robust und bei Ballgewinn brandgefährlich. „Dafür sind die Jungs in den Trainingseinheiten stets bemüht. Alle zeigen sich extrem ehrgeizig, wir wollen uns gemeinsam entwickeln. Das sieht man dann auch in den Partien.“

Adler antworten auf Zwischenspurt wie ein Spitzenteam

Zwar suchten die Gäste aus Mülheim unmittelbar nach dem Seitenwechsel noch mal ihre Chance, als Saarn auf 8:16 verkürzte (34.). Allerdings antwortete die Wycichowski-Truppe im Stile eines echten Spitzenreiters und zeigte sich völlig unbeeindruckt. Eine Viertelstunde lang ließen die 07er, bei denen Mike Rudolph im Tor zur Höchstform auflief und zahlreiche Paraden lieferte, keinen Gegentreffer mehr zu.

In dieser Zeit zogen sie auf 25:8 davon, stellten so den neunten Sieg sicher. „Nun gilt der gesamte Fokus der Partie gegen Sterkrade“, deutet Wycichowski auf das bevorstehende Spitzenspiel der Bottroper am Samstagabend beim Verfolger in Oberhausen hin. Der HC lauert in der Tabelle mit nur einem Punkt Rückstand auf dem zweiten Platz.

