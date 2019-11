Adler 07 Bottrop besteht Härtetest gegen Alstadener TuS

Die Handballer von Adler 07 Bottrop haben am Samstag einen weiteren Härtetest bestanden und sich die Tabellenführung in der Bezirksliga zurückerobert. Die Mannschaft von Sebastian Wycichowski besiegte den Alstadener TuS im Nachholspiel mit 25:22 (13:11) und feierte damit den achten Sieg im achten Saisonspiel.

Schon drei Stunden vor Spielbeginn waren die ersten Spieler in der Halle. Sie schauten den Volleyballerinnen der SG Bottrop/Borbeck zu, die sich in ihrer Partie gegen Gladbeck den fünften Sieg im sechsten Saisonspiel und den zweiten Platz in der Verbandsliga erkämpften. Der fremde Sport lenkte ein wenig vom nahenden Spitzenspiel gegen den Alstadener TuS ab. Doch die prickelnde Nervosität war zu spüren und sie zog sich - als es endlich los ging - bis weit in die erste Spielhälfte.

Alstandener TuS erwischt den besseren Start

Trainer Sebastian Wycichowski hatte seine Spieler auf einen defensiv starken und körperlich robusten Gegner vorbereitet. So war es zu Beginn auch nicht überraschend, dass Adlers Tormaschinerie ein paar Minuten brauchte, um auf Touren zu kommen. Alstaden kam aus dem Positionsspiel heraus zunächst zu sicheren Torerfolgen. Die Oberhausener führten mit 2:0, später mit 6:3 (13.). Wycichowski nahm eine Auszeit, justierte nach und hatte mit seinen kleinen Änderungen schnell Erfolg. Die Bottroper glichen in der 19. Spielminute zum 7:7 aus und gaben fortan den Takt auf dem Spielfeld an.

Dass die Adler ihren Gegner nun im Griff hatten, hatte vor allem zwei Gründe. Zum einen stellte Bottrops Defensive die Oberhausener immer wieder vor unlösbare Aufgaben. Bestnoten verdienten sich Noah Tebart und Robin Wortmann, die in der Kreismitte keine Gefangenen machten, Würfe aus dem Rückraum meist erfolgreich blockten und aus den 1:1-Duellen mit den individuell stark ausgestatteten Alstandenern oft als Sieger hervorgingen.

Bottrops zweite Waffe an diesem Abend war Till Overberg. Die spielerische Klasse des Rückraumspielers ist ligaweit bekannt. Dass er dem Spiel aber die entscheidende Richtung geben würde, überraschte am Ende auch Sebastian Wycichowski. Denn Overberg hatte nicht nur mit den kompromisslos verteidigenden Oberhausenern zu tun. Der 24-Jährige hatte sich vor Spielbeginn auf der Tribüne den gebrochenen Finger seiner linken Hand bandagieren lassen. Wycichowski hätte ihm am liebsten eine Pause zur Regeneration gegönnt, doch Overberg wollte spielen und sein Einsatz war am Ende Gold wert.

Adler 07 Bottrop findet Mittel gegen starke Verteidigung

Weil Alstaden die Außen und die Kreismitte beeindruckend effektiv verteidigte, mussten die Bottroper andere Lösungen finden. Und die lieferte der langgewachsene Overberg mit seinem Sprung- und Wurfvermögen. Eine Naturgewalt, denen selbst die erfahrenen Oberhausener Abwehrrecken nur wenig entgegen zu stellen hatten. Overberg kam am Ende auf zehn Torerfolge, die nicht nur in ihrer Summe Wirkung zeigten, sondern den Adlern durch die zwei oder drei schweren Phasen im Spiel halfen.

Die Adler nutzten die Phase zwischen der 16. Minute und der Halbzeitpause, um sich aus der Alstadener Umklammerung zu lösen. Aus einem Drei-Tore-Rückstand wurde innerhalb einer Viertelstunde eine Drei-Tore-Führung (13:10), Alstaden verkürzte sechs Sekunden vor der Halbzeitsirene per Siebenmeter auf 11:13. Die Bottroper waren damit auf der Siegerstraße, hatten den Willen des Tabellenfünften aber noch nicht gebrochen.

Adler behalten in hektischer Schlussphase die Nerven

Alstaden hielt weiter mit allen Mitteln dagegen, gab auch dann noch nicht auf, als die Anzeigentafel in der Sporthalle eine Spielzeit von 54 Minuten und eine 20:16-Führung der Adler aufwies. An der hektischen Crunchtime hatte auch das Schiedsrichtergespann Anteil. Marco Kolski und Bernd Reinhold hatten bis dahin eine souveräne Spielleitung abgeliefert, in den letzten zehn Spielminuten sorgten sie mit ihren Entscheidungen, darunter sechs Zeitstrafen, auf beiden Seiten für Kopfschütteln. Am Spielausgang änderte das nichts.

Alstaden verkürzte zwar auf 20:22 (58.), konnte die Niederlage aber nicht mehr abwenden. Weil Till Overberg mittlerweile durch Manndeckung in Ketten gelegt war, zeigten jetzt Philipp Klanten, Ireneusz Zarebski und Adrian Rudolph ihre Vollstrecker-Qualitäten.

Unter dem Strich stand ein souveräner Erfolg, den sich die Adler durch ehrliche Arbeit verdient hatten. Das sah auch Sebastian Wycichowski so: „Dass wir eine Topleistung brauchen würden, um uns gegen Alstaden durchzusetzen war uns allen klar. Ich bin sehr zufrieden mit dem, was mein Team heute abgeliefert hat. Die Abwehr stand bombensicher und wir haben uns das Spiel nicht aus der Hand nehmen lassen.“ Ein Sonderlob richtete Wycichowski an Torhüter Sascha Jungen und Daniel Geuting. Der eine parierte in einer heiklen Spielphase einen Siebenmeter, der andere markierte einen wichtigen Treffer. Angetan war Bottrops Trainer auch von der Kulisse: „Wir sind sehr glücklich, dass wir so viel Unterstützung in der Halle hatten.“

Statistik

Adler 07 Bottrop - Alstadener TuS 25:23

Spielstände: 0:2 (6.), 2:4 (10.), 3:6 (13.), 7:7 (19.), 10:9 (24.), 13:10 (28.), 13:11 (Halbzeit), 18:13 (50.), 18:16 (53.), 20:16 (55.), 23:21 (59.). Bottrop: Jungen; Rudolph; Klanten (4/2), Günzing, Tebart, Löker, Geuting (3), Sisnaiske, A. Rudolph (2), Madej (1), Zarebski (3/2), Flegel (1), Wortmann (1), T. Overberg (10). Alstaden: Kahrmann; Pracher (2), Köhler (4), Rölver (7/2), Schlinger, Saure (1), Rahlf (1), Proksch (3), Jansson, van Lück (1), C. Saure, Richardt (3). Schiedsrichter: Kolski/Reinhold. Zuschauer: 200.