Bochum. In der Rundsporthalle fanden am Samstag die Gruppenspiele der Erstteams statt. Am Sonntag folgen die Halbfinal- und Finalspiele.

Halbfinalisten bei den Bochumer Erstteams stehen fest

Bei den Sparkassen Masters in der Rundsporthalle geht es in den dritten Tag. Es ist der Finaltag. Am Freitag und Samstag wurden die Halbfinal-Teilnehmer ermittelt. Der Titelverteidiger ist noch im Rennen.

Concordia Wiemelhausen hat weiter alle Möglichkeiten den Titel aus dem Vorjahr zu bestätigen. Der Westfalenligist gewann seine drei Gruppenspiele und traf im Viertelfinale auf den Ligakontrahenten DJK TuS Hordel.

Rote Karten beim Spiel Hordel gegen Hiltrop

Der war mit zwei Unentschieden ins Turnier gestartet, musste dann gegen den BV Hiltrop gewinnen. Das gelang, aber Patrick Nemec sah nach einer Rangelei ebenso die Rote Karte wie Hiltrops Justin Sorpong. Hordels Trainer Holger Wortmann war nicht erfreut. „Das ist ärgerlich und war unnötig. Abwarten, wie lang die Sperre ausfällt.“

Im Viertelfinale gegen Wiemelhausen fehlte Nemec dann schon. Hordel lief früh einem 0:2 hinterher. Ozan Simsek und Marco Costanzino hatten für Wiemelhausen getroffen. Mehr Tore fielen dann auch nicht mehr. Wortmann: „Wir sind Dritter in der Westfalenliga. In der Rückrunde wollen wir ähnlich gut abliefern. Ganz ehrlich, das Ergebnis in der Halle ist mir ziemlich egal.“

DJK Wattenscheid setzt sich sicher durch

Ähnlich äußerste sich Manfred Behrendt, Trainer der DJK Wattenscheid. Der hatte in der Vorwoche zwei Rote Karten für sein Team mit ansehen müssen. Diesmal konzentrierte sich sein Team auf das Sportliche. Anders als Hordel und Wortmann ist Behrendt deshalb mit seinem Team auch am Sonntag noch dabei. Die Wattenscheider gewannen die Gruppe A und trafen im Viertelfinale auf DJK Adler Riemke.

Riemke ging zwar durch Jörn Strathoff mit 1:0 in Führung. Danach aber trafen Paul Helfer (2), Cagri Özoglu, Dennis Löhr, Nico Wollmann zum zwischenzeitlichen 5:1 für Wattenscheid. Pa Drammeh traf zum 2:5 für Riemke, Marvin Fähr zum 6:2 für Wattenscheid.

Geheimfavorit ist raus

In den Gruppen C und D setzen sich der SC Weitmar, der VfB Günnigfeld, der FC Altenbochum sowie SW Wattenscheid 08 durch. Die Wattenscheider waren einer der Geheimfavoriten auf den Titel. Sie können die Überraschung aber nicht mehr schaffen.

Sie verloren ihr Viertelfinale gegen den FC Altenbochum mit 6:7. Im zweiten Viertelfinale der beiden Gruppen setzte sich Weitmar mit 5:4 gegen Günnigfeld durch.

Die Halbfinal-Partien lauten: DJK Wattenscheid - SC Weitmar (Sonntag, 14.50 Uhr); Concordia Wiemelhausen - FC Altenbochum (So., 15.05 Uhr).