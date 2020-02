Wiemelhausen: Gelungene Generalprobe mit Luft nach oben

Nach dem 2:8 im Test am vergangenen Sonntag gegen den Oberligisten Ratingen 04/19 hat Fußball-Westfalenligist Concordia Wiemelhausen bei der Generalprobe vor dem Ligastart wieder etwas Selbstbewusstsein sammeln können. Am Dienstagabend besiegte die Concordia auf eigenem Platz den Bezirksligisten Mengede 08/20 mit 4:2 (2:1). Bis zum Westfalenliga-Auftakt am Sonntag (15 Uhr) beim FSV Gerlingen ist aber auch noch einiges zu tun.

„Unter dem Strich war es kein schlechter Test, wir haben uns vorne beweglich gezeigt und uns viele Chancen herausgespielt“, sagte Trainer Jürgen Heipertz. „Aber wir müssen uns cleverer anstellen. Mit der Leistung in der Defensive war ich nicht ganz einverstanden, und vorne müssen wir unsere Chancen einfach besser nutzen. In der Westfalenliga wird so etwas bestraft.“

Überraschender Anschlusstreffer

Die Bochumer gingen durch Tim Schwindt (4.) und Dennis Gumpert (10.) früh in Führung, ließen danach aber zahlreiche Möglichkeiten liegen. Zweimal verhinderte der Pfosten das 3:0. Stattdessen fiel das Tor etwas überraschend auf der anderen Seite: Nach einem Foul durch Armel Nkam gelang Mengede der Anschlusstreffer zum 1:2 per Elfmeter (37.).

In der zweiten Hälfte zeigte sich das gleiche Bild. Die Concordia gab den Ton an, Xhino Kadiu erhöhte per Doppelpack (54./69.), ein Schützenfest wurde es jedoch nicht. Kurz vor Schluss setzte es nach einer Unachtsamkeit dann erneut einen Gegentreffer (89.) zum 2:4.