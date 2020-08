Wiemelhausen erwartet Hordel im November zum Derby

Bochum. Nun ist auch der Spielplan der Westfalenliga raus. Concordia Wiemelhausen und TuS Hordel treffen im November aufeinander.

Mit der DJK TuS Hordel und Concordia Wiemelhausen sind in der Fußball-Saison 2020/21 wieder zwei Clubs aus dem Bochumer Stadtgebiet in der Westfalenliga vertreten – die beiden treffen in der Liga in diesem Jahr noch aufeinander.

Der am Montag veröffentlichte Spielplan besagt, dass Hordel und Wiemelhausen am neunten Spieltag aufeinandertreffen – am 8. November ist das in der Hinrunde. Wiemelhausen hat dann Heimrecht. Das Rückspiel findet am 25. April 2021 statt.

Nachbarschaftsduelle gibt es darüber hinaus trotzdem reichlich: So können sich Hordel und Wiemelhausen auf Spiele mit kurzer Anfahrt gegen Wanne-Eickel und den SV Sodingen freuen.