Washington verlängert Vertrag bei Sparkassen Stars Bochum

Mit dem Spiel gegen die ART Giants Düsseldorf beginnt für die VfL Sparkassen Stars Bochum die zweite Saisonhälfte in der 2. Liga ProB (Samstag, 19 Uhr, Rundsporthalle). Trainer Felix Banobre wird dabei weiter auf Conner Washington setzen können. Der englische Nationalspieler erhielt nun einen Vertrag bis zum Saisonende.

Das freut auch seine Mitspieler. „Mit ihm haben wir weitere Möglichkeiten“, sagte zum Beispiel Marco Buljevic. Auch weil sich die Distanzschütze der Sparkassen Stars an der Schulter verletzt hatte, wurde Washington nachverpflichtet. Nun ist Buljevic wieder fit. Zumindest nahm er am Sonntag zusammen mit der Mannschaft das Training wieder auf.

Länderspielnominierung für Washington

Er könnte gegen Düsseldorf seine Saisonpremiere geben. Ist dann demnächst auch noch Mario Blessing wieder einsatzbereit, wären die Bochumer sehr gut aufgestellt. „Dann könnten wir auch in den Playoffs eine gute Rolle spielen“, sagte Blessing beim Trainingsauftakt. Da fehlte er noch, weil sein verletzter Fuß ruhig gestellt worden war. Am 2. Januar darf er den Plastikschuh ablegen.

Washington dagegen trainierte mit. Er bereitet sich nicht nur auf die weiteren Spiele für und mit den Bochumern vor. Er wurde in das vorläufige Aufgebot der britischen Nationalmannschaft für das Spiel gegen Deutschland am 24. Februar berufen. Ein Spiel in der 2. Liga mit Bochum würde Washington dann nicht verpassen. Der Spielbetrieb in den deutschen Basketball-Ligen ruht während der Qualifikationsspiele für die Basketball-EM 2021.