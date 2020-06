„Walli“ Ehlert übernimmt Schirmherrschaft bei Sportjugend

Bochum. Die Aktion „Gesichter des jungen Ehrenamtes“ soll zum dritten Mal stattfinden. Dabei gibt es eine neue Schirmherrin.

Bereits zweimal hat es die Aktion „Gesichter des jungen Ehrenamtes im Sport in Bochum der Sportjugend im Stadtsportbund“ gegeben. Die Vorbereitungen für die dritte Veranstaltung dieser Aktion laufen trotz der derzeitigen Herausforderungen und vielen Unwegsamkeiten.

Das sei ist nicht die einzige gute Nachricht, heißt es zudem in der Mitteilung der Sportjugend. Die Aktion erhalte weitere prominente Unterstützung. Reinigungsfachkraft - Waltraud Ehlert – alias „Walli“ übernimmt die Schirmherrschaft für das Projekt des jungen Ehrenamtes im Sport in diesem Jahr.

Anerkennung für besondere Dienste

Für Heiko Schneider, den Vorsitzenden der Sportjugend Bochum, ist die Schirmherrschaft von der über die Stadtgrenzen hinaus bekannten Bochumer Künstlerin „eine weitere wichtige Anerkennung für die besonderen Verdienste der jungen ehrenamtlich tätigen Menschen in unserer Stadt, über das ich mich sehr freue. Die Unterstützung macht deutlich, junges Ehrenamt ist unverzichtbar für unsere Gesellschaft. Die jungen Menschen übernehmen Verantwortung und sind die Zukunft sowie Impulsgeber in unseren engagierten Vereinen, gerade in der Kinder- und Jugendarbeit.“

Daher startet die Sportjugend zuversichtlich ihre Planungen für die Aktion für Ende November 2020 im Pumpenhaus an der Jahrhunderthalle. Gemeinsam mit den Partnern Stadt Bochum, Stadtwerke Bochum, WAZ Bochum als Medienpartner, Bochumer Veranstaltungs-GmbH sowie der Sportjugend NRW sollen die jungen Nominierten einen besonderen Abend mit Buffet, Showacts und einer Führung durch die Jahrhunderthalle verbringen, an deren Ende die Ehrung der vier „Gesichter des jungen Ehrenamtes im Sport in Bochum 2020“ steht.