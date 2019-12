VfL-Trainer Banobre kehrt an alte Wirkungsstätte zurück

Zach Haney hat sich schon entschieden, dieses Weihnachtsfest nicht daheim zu verbringen. Der Aufwand wäre dafür allerdings auch groß gewesen. Viel Zeit hätte der US-amerikanische Center des Basketball-Zweitligisten VfL Sparkassen Stars Bochum zudem nicht gehabt. Das letzte Ligaspiel des Jahres steht an diesem Samstag an. Bereits am 29. oder 30. Dezember bittet VfL-Trainer Felix Banobre wieder zum Training. Das erste Spiel des neuen Jahres findet am 4. Januar gegen Düsseldorf statt.

Zum Abschluss des Jahres geht es für die Sparkassen Stars zum SC Rist Wedel (Samstag, 19 Uhr). Den ersten Vergleich gewann das Team aus Hamburg mit 72:64. Nun geht es für die Bochumer an die alte Wirkungsstätte von Felix Banobre sowie der Spieler Lars Kamp, Marius Behr und Mario Blessing. Drei Jahre war Banobre bei Rist Wedel Trainer, bevor er im Frühjahr diesen Jahres nach Bochum wechselte.

Wedel ist wieder in der Spur

Unabhängig davon, dass Banobre Rist Wedel und Rist Wedel Banobre gut kennt, ist es keine einfache Aufgabe für die Bochumer. „Die Wedeler haben ihre Verletzungssorgen ad acta gelegt“, sagt VfL Finanz-Vorstand Hans Peter Diehr. „Sie sind wieder in die Erfolgsspur eingebogen. Vor allem der Amerikaner Jalen Ross und Doppellizenzler Jürgen Rich wurden schmerzlich vermisst, sind jetzt aber wieder voll einsatzbereit, so dass die Gastgeber mit vollem Kader in diese Partie gehen können.“ Zu den weiteren Leistungsträgern bei den Hamburgern gehören Justus Hollatz sowie die Center Alexander Anger und Aurimas Adomaitis.

Die Sparkassen-Stars haben dagegen mit personellen Problemen zu kämpfen. Neben Marco Buljevic und Mario Blessing drohen weitere Ausfälle für das Spiel. Bei Buljevic geht Diehr davon aus, dass er seine Schulterverletzung bald überwunden hat und dass er für die spiele im Januar bereits eine Option ist. Bei Blessing sieht es nicht so gut aus. Diehr: „Sein Fuß wird jetzt noch einmal komplett ruhig gestellt. Die Ärzte hoffen, damit die Entzündung aus dem Fuß zu bekommen.“

Kamp hat sich von seinem Infekt erholt

Lars Kamp ist gegen Rist Wedel wohl wieder einsatzbereit. Foto: Olaf Ziegler / FUNKE Foto Services

Aufbauspieler Lars Kamp immerhin hat sich von seinem Infekt, der ihm im Spiel gegen Münster bremste, langsam erholt. Er ist für Samstag wahrscheinlich eine Alternative. Dafür hat es nun andere Akteure erwischt. Diehr: „Das Jahr 2019 war von dieser Perspektive aus gesehen ein hartes für uns. Es bleibt die Hoffnung, dass wir im neuen Jahr endlich mal mit Bestbesetzung auflaufen können.“

Mit einem Sieg würden die Bochumer an Rist Wedel vorbeiziehen. Im besten Fall gewinnen die Bochumer in Hamburg höher, als es die Hamburger in Bochum geschafft haben. Das hieße, die Bochumer würden den direkten Vergleich gewinnen. Der kann in der Abschlusstabelle bei Punktgleichheit das entscheidende Kriterium sein.

Derzeit sind beide Teams auf Playoff-Kurs. Rist Wedel ist mit sechs Siegen aus zwölf Spielen Sechster, Bochum mit der gleichen Bilanz Siebter. Diehr: „Ich würde schon ganz gerne das Jahr mit einer Bilanz von sieben Siegen und sechs Niederlagen beenden.“