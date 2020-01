VfL-Traditionsmannschaft verliert in Lingen erst im Finale

Das war dann vielleicht doch etwas zu viel. Die Traditionsmannschaft des VfL nahm am Wochenende an zwei Turnieren teil. Am Samstag in Lingen beim Emsland Budenzauber, am Sonntag in Mülheim beim NRW-Traditionsmasters. In Lingen kam das Team von Trainer Ata Lameck weit, in Mülheim nicht.

Dort war für das Team um Peter Peschel bereits nach der Vorrunde und bereits vor dem letzten Gruppenspiel Schluss. In dem gab es gegen Fortuna Düsseldorf immerhin einen 6:3-Sieg. Zuvor verloren die Bochumer, die im Vorjahr das Finale erreicht hatten, mit 1:3 gegen den FC Schalke 04, und mit 3:6 gegen Rot-Weiß Oberhausen. Das bedeutete Platz drei in der Tabelle. Im Halbfinale trafen Oberhausen und Mülheim sowie Rot-Weiss Essen und Schalke aufeinander.

In Lingen läuft es deutlich besser

Deutlich besser lief es für die Bochumer in Lingen. Gleich zum Start ins Turnier gab es ein spektakuläres 6:6 gegen den FC Schalke 04. Im zweiten Gruppenspiel setzten sich die Bochumer mit 5:3 gegen Werder Bremen durch.

Im Halbfinale ging es gegen den SV Meppen. Die Bochumer mit Peter Peschel, Darius Wosz und Mimoun Azaouagh überzeugten spielerisch und kämpferisch, zogen mit einem 3:2-Sieg ins Finale gegen den VfL Osnabrück ein.

Auszeichnung für Federico und Wosz

Dort ging Osnabrück in Führung. Peschel und Giovanni Federico mit seinem siebten Turniertreffer drehten das Spiel. Erst spät glichen die Osnabrücker aus. Sie hatten dann auch im Neunmeterschießen die besseren Nerven, gewannen mit 5:4.

Den Bochumern blieben zwei Auszeichnungen. Federico war bester Torschütze des Turniers mit sieben Treffern, Wosz wurde zum besten Spieler des Turniers gewählt.