Beim Tabellenführer 1. VC Minden gab es für die Volleyballer des VfL Telstar Bochum nichts zu holen. Der Oberligist um Spielertrainer Lukas Kastien verlor klar in drei Sätzen 0:3. Minden steht damit drei Spiele vor Saisonende schon als Aufsteiger fest. Bochum muss dagegen weiter um den Klassenerhalt kämpfen.

„Glückwunsch an Minden zum Aufstieg“, gratulierte Kastien. „Es war klar, dass wir in unserer aktuellen Form wahrscheinlich nicht um den Sieg spielen würden, aber wir wollten den Mindenern Paroli bieten und den Kampf annehmen.“ Die Gastgeber erlaubten sich allerdings kaum Schwächephasen, die die Bochumer hätten ausnutzen können.

Arne Wolff und seine Telstar-Männer hatten beim Spitzenreiter keine Chance. Foto: Biene Hagel / FUNKE Foto Services

In den letzten drei Spielen müsse Telstar die Fehler reduzieren und in den satzentscheidenden Phasen Nervenstärke beweisen. „Wir müssen den Sack auch mal zu machen“, brachte es Kastien auf den Punkt. Am besten schon in zwei Wochen gegen Augustdorf.

Sätze: 25:18, 25:15, 25:17

Telstar: J. Kastien, L. Kastien, Wolff, Ochs, Jurgeleit, Schlombs, Thomas

Oberliga Frauen: TV Gladbeck – Telstar Bochum 1:3

Die Telstar-Frauen haben für eine Überraschung gesorgt. Beim Tabellenzweiten und klaren Favoriten Gladbeck siegte das Team von Trainer Alessandro Manfrin mit 3:1. Bochum konnte damit im Kampf um den Klassenerhalt den Vorsprung auf den Relegationsplatz auf fünf Punkte ausbauen.

Telstar spielte in den ersten beiden Sätzen fast fehlerfrei. Unterbanden die starken Aufschläge nicht den Gladbecker Spielaufbau, war die Bochumer Abwehr zur Stelle. Obwohl Gladbeck den dritten Satz klar gewann, schlugen die Gäste im vierten Satz zurück – 25:23. „Wir haben den dritten Satz zum Krafttanken genutzt und uns nicht aus der Ruhe bringen lassen“, freute sich Spielerin Silke Bockelkamp.

Mit einem Sieg gegen den Tabellennachbarn Ahaus könnte Telstar in zwei Wochen einen großen Schritt in Richtung Klassenerhalt machen.

Sätze: 23:25, 21:25, 25:16, 23:25

Telstar: Bettendorf, Kildivatov, Ress, Demirci, Althaus, Mertens, Overkamp, Hansen, Müller, Stein, Probst, Bockelkamp