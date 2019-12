Eine Halbzeit hielt der VfL Bochum in Stuttgart gut mit. Am Ende setzte sich der VfB im Pokal-Viertelfinale aber verdient durch.

VfL Bochum: Pokalabenteuer endet beim starken VfB Stuttgart

VfB Stuttgart – VfL Bochum 2:0 (1:0). Das Pokalabenteuer ist im Viertelfinale vorbei: In Stuttgart verpasste die U19 des VfL Bochum in der ersten Hälfte seine Chancen zur Führung und musste sich am Ende dem Titelverteidiger deutlich geschlagen geben. Die Bochumer hatten sich viel vorgenommen und waren nachher schwer enttäuscht, doch schon einen Tag später war Trainer Matthias Lust bereits wieder optimistisch gestimmt.

„Der VfB ist eine der besten Mannschaften Deutschlands, das haben sie in diesem Spiel gezeigt. Wir haben einen guten Auftritt hingelegt. Wir hätten sicher für einen besseren Abschluss sorgen können, aber wir gehen trotzdem mit einem guten Gefühl in den Urlaub. Das Team hat sich gut entwickelt“, so Lust.

In der ersten Halbzeit spielt Bochum gut mit

In der ersten Hälfte starteten die Bochumer, wie sie es sich vorgestellt hatten. Der VfB hatte zwar zu Beginn die Möglichkeit auf die Führung, doch Torhüter Paul Grave war zur Stelle. Danach ließ der VfL nicht mehr viel zu. Defensiv packte die Viererkette gut zu, und im Mittelfeld konnte die Talentwerk-Elf immer wieder Balleroberungen für sich verzeichnen.

Auch vor dem Tor der Stuttgarter setzte der VfL Zeichen. Julian Schmidt versuchte es aus spitzem Winkel, Luis Hartwig nach einem tiefen Ball von Tolga Özdemir, und auch bei Ecken kam häufig Gefahr auf. Doch der Ball wollte nicht über die Linie, den Bochumern fehlte am Ende auch die letzte Konsequenz. So durften stattdessen die Gastgeber jubeln, als bei einem Eckball die Zuordnung nicht stimmte.

Chancenverwertung ist nicht gut genug

„Wir haben kompakt verteidigt, aber gegen so eine klasse Mannschaft kannst du auch nicht über die kompletten 90 Minuten alles verhindern. Wenn man so einem Gegner weh tun möchte, muss man seine Chancen nutzen“, sagte Lust.

In der Kabine hatte sich die Talentwerk-Elf einiges vorgenommen, wollte weiter druckvoll agieren und die Möglichkeiten dabei besser nutzen. Doch es kam ganz anders. Der VfB kam mit deutlich mehr Dampf aus der Kabine, dominierte das Spiel nach Wiederbeginn komplett. Im Mittelfeld fehlte dem VfL plötzlich der Zugriff. Nach einem Fehler im Spielaufbau fiel schließlich das 0:2.

Respekt von VfL-Trainer Lust

Mit der Führung im Rücken zogen sich die Stuttgarter zurück. Erst dann gelang es dem VfL wieder, für etwas Alarm im Strafraum der Schwaben zu sorgen. Große Möglichkeiten kamen dabei aber nicht mehr herum. „Wir haben alles versucht, aber wir konnten das Spiel nicht umbiegen. Unter dem Strich muss man sagen, dass der VfB Stuttgart das bessere Team war“, so Lust.

VfL Bochum U19: Grave – Püschel (56. I. Kaba), Heisterkamp, Kokovas, Römling (76. Kree) – Minewitsch, Holtkamp Cavar, Özdemir (82. Mucic) – Schmidt (56. Kyeremateng), Hartwig

Tore: 1:0 (39.), 2:0 (58.)