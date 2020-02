Bochum. Bezirksligist VfB Günnigfeld hat sich in der Winterpause verstärkt. Das Team von Trainer Dino Degenhardt will so den Abstieg verhindern.

VfB Günnigfeld geht mit drei Neuen gestärkt in die Rückrunde

Für den VfB Günnigfeld verlief die abgelaufene Hinserie rein sportlich betrachtet sicherlich nicht zufriedenstellend. Der Landesliga-Absteiger landete nach dem ersten Durchgang auf dem neunten Tabellenplatz mit lediglich sechs Zählern Abstand auf den ersten Abstiegsplatz. Und nach dem ersten Rückrundenspiel (2:4 SG Herne 70) war die Bilanz noch magerer: Als Tabellenelfter zog die Elf von VfB-Coach Dino Degenhardt letztlich in die Winterpause ein.

„Nach dem großen personellen Umbruch zum Saisonbeginn war uns allen schon klar, dass die Entwicklung der Mannschaft eine gewisse Zeit brauchen wird. Manchen ist es vielleicht aber auch nicht schnell genug gegangen“, sagt der Trainer, dem zum Saisonbeginn ein nahezu komplett neu formiertes Team zur Verfügung stand.

Schwachem Start folgt ein 4:0 über den TuS Kaltehardt

Trainer Dino Degenhardt vom VfB Günnigfeld freut sich über drei Neuzugänge. Foto: Gero Helm / FUNKE Foto Services

Und der Auftakt verlief dementsprechend: In den ersten fünf Spielen gelang lediglich ein Erfolgserlebnis. Zu diesem Zeitpunkt stand Günnigfeld folgerichtig auf einem Abstiegsplatz. Zwar gelang dann ein Befreiungsschlag mit einem 4:0-Sieg über den TuS Kaltehardt, eine richtige Serie startete der VfB dann jedoch nicht. Folglich ging es konstant zwischen den Abstiegsplätzen und dem unteren Mittelfeld hin und her. Lediglich einmal kletterte Günnigfeld noch über den elften Tabellenplatz hinaus, nämlich am letzten Tag der Hinrunde.

„Der erste Durchgang war ein schwieriger Lernprozess. Wir haben eine neue Spielphilosophie versucht, haben mehr auf Ballbesitz spielen lassen. Leider war die Trainingsbeteiligung häufig sehr mager. Das hat die Sache natürlich etwas verkompliziert“, so Degenhardt, dessen Team besonders im Defensivverhalten einige Schwächen offenbarte. Mit 48 Gegentreffern hat der VfB immerhin die viertschlechteste Defensivbilanz der Liga. „Wir haben uns dennoch gut entwickelt. Gerade gegen Ende der Hinrunde haben wir deutlich besser als Team agiert, sowohl im Offensiv- als auch im Defensivverhalten“, so der Coach.

Noa Hübner, Kai Patalla und Boris Läßig verstärken den Kader

Um nun in der Rückserie dennoch eine bessere, personelle Planungssicherheit zu haben, hat Degenhardt insgesamt drei neue Spieler nach Günnigfeld gelotst: Noa Hübner, der bereits in Neuruhrort und SF Wanne unter Degenhardt spielte, Kai Patalla (zuletzt SV Sodingen) und Torwart Boris Läßig haben beim VfB unterzeichnet. „Wir wollen natürlich so schnell wie möglich den unteren Tabellenbereich verlassen. Ich denke, die drei Neuen werden uns diesbezüglich auch schnell weiterhelfen“, meint der Coach.

Die Vorbereitung auf die bereits am kommenden Sonntag startenden Rest-Rückserie verlief für die Günnigfelder ergebnistechnisch zwar recht durchwachsen, die letzten beiden Spiele konnte der VfB aber dann sehr deutlich für sich entscheiden. Vor dem Saisonstart testet die Degenhgardt-Elf nun noch ein weiteres Mal: Am kommenden Dienstag ist sie zu Gast bei dem A-Ligisten Herne-Süd (19.30 Uhr).