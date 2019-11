VfB Günnigfeld erwartet SW Wattenscheid zum Derby

TuS Kaltehardt (Platz 13./16 Punkte) – CSV SF Bochum-Linden (5./26). „Nach dem Sieg vor der spielfreien Zeit ist die Stimmung bei uns natürlich sehr gut. Linden wird aber trotzdem eine ziemlich schwierige Aufgabe“, erklärt Kaltehardts Trainer Carsten Droll, dessen Mannschaft sich im Hinspiel noch mit 0:4 gegen den CSV geschlagen geben musste. Verzichten müssen die Gastgeber weiterhin auf Klaus Andoh (angeschlagen) und auf den noch ein Spiel gesperrten Mittelfeldspieler Denis Kovalik. „Kaltehardt hat in den vergangenen Wochen mit ordentlichen Ergebnissen auf sich aufmerksam gemacht. Wir sollten also gewarnt sein“, antizipiert Lindens Trainer Nico Brüggemann. Für sein Team lief es in den Vorwochen recht durchwachsen, im letzten Spiel überzeugte der CSV jedoch mit einem 3:3 gegen Altenbochum. Die Einsätze von Hubertus Thiers, Robin Stetzka und Linus Schellenberg (alle angeschlagen) sind noch unsicher.

VfB Günnigfeld (9./18) – SW Wattenscheid 08 (2./33). Derbystimmung in Wattenscheid. Und diesmal dürfte Spannung garantiert sein: Beide Teams befinden sich deutlich im Aufwärtstrend, Günnigfeld siegte in den letzten beiden Partien und Wattenscheid ist nun bereits seit neun Meisterschaftsspielen in Folge ungeschlagen. „Wir haben natürlich noch etwas Wiedergutzumachen, auch wenn die natürlich als klarer Favorit in das Spiel gehen“, sagt Günnigfelds Trainer Dino Degenhardt, dessen Team im Hinspiel gegen 08 noch eine herbe 1:5-Pleite einstecken musste. Marvin Missun und Marte Drews sind angeschlagen und ihre Einsätze folglich noch fraglich.„Die Partie steigt sicherlich unter anderen Voraussetzungen als das Hinspiel. Das Derby hat natürlich sowieso immer seine eigene Brisanz“, erklärt Wattenscheids Trainer Christian Möller. Zwar steht hinter den Einsätzen von Bastian Dirsus und Fabio Bien noch ein Fragezeichen, Frederick Osei Assibey ist hingegen wieder voll einsatzbereit.

TuS Harpen (7./23) – SG Herne 70 (15./11). Für Harpen verliefen die vergangenen Wochen absolut zufriedenstellend: Zwar fing sich das Team von TuS-Coach Ingo Bredenbröcker vor dem freien Totensonntag-Wochenende ein 3:4 gegen Heven ein, überzeugte in der Partie jedoch über weite Strecken, und konnte auch zuvor schon mit konstanten Leistungen auf sich aufmerksam machen. Und auch personell sieht es gut aus für die Gastgeber: Gianluca Raimondo und Alexander Hoffmann sind wieder einsatzbereit und komplettieren den Kader. „Natürlich wollen wir die Partie gerne gewinnen. Immerhin sind wir gegen Herne mit einer Niederlage in die Saison gestartet“, so Bredenbröcker.

SC Weitmar 45 (8./22) – SV Bommern (16./9). „Bommern ist schwer einzuschätzen. Die stehen natürlich unter Zugzwang. Das ist eine sehr robuste Mannschaft“, erklärt der Sportliche Leiter Weitmars, Jörg Berg. Die Einsätze von Dennis Berg und Ridvan Avci sind noch unsicher, Lucca Scheuren steht indes wieder voll zur Verfügung. „Wir sollten den Abstand nach unten auf jeden Fall nicht kleiner werden lassen“, so die Mahnung des Sportlichen Leiters.

DJK Adler Riemke (14./12) – SV Phönix Bochum (12./16). „Leider hatten wir in den vergangenen beiden Wochen eine recht schlechte Trainingsbeteiligung. Viele Spieler sind angeschlagen, einige waren beruflich verhindert. Gegen Phönix müssen wir alles in die Waagschale werfen“, sagt Adler-Trainer Roger Dorny. Definitiv verzichten muss er auf Can Mahmuti (privat verhindert) und auf Jan-Philipp Schlauß (verletzt). „Bei uns ist ein wenig mehr Ruhe eingekehrt. Wir hatten Jahreshauptversammlung und alles lief wirklich positiv. Ich hoffe, dass es für uns jetzt langsam wieder bergauf geht“, erklärt Phönix-Coach Maximilian Wagener. Verzichten muss Wagener auf Lucas Lobe, Sebastian Späthe, Philipp Härtel und Daniel Wnuk.

FC Altenbochum (3./28) – CF Kurdistan (6./23). Brisante Partie in Altenbochum: Im Hinspiel siegte der FCA eigentlich mit 2:1 – bekam den Sieg dann jedoch am grünen Tisch wieder aberkannt. „Es wäre fatal, da zu viele Emotionen reinzubringen. Wir sollten diese Partie rein sportlich sehen“, mahnt folgerichtig Altenbochums Trainer Frank Rinklake. Sein Sohn Nico ist angeschlagen und der Einsatz des Routiniers ist folglich noch unsicher, Rene Püschel (verletzt) wird indes auf jeden Fall pausieren müssen.

Das Hinspiel zwischen CF Kurdistan (in gelb/rot) und dem FC Altenbochum ging an den FCA. Am Grünen Tisch gingen die Punkte dann doch an Kurdistan. Foto: Jürgen Theobald / FUNKE Foto Services

„Wir hoffen auf eine faire Partie. Dass wir so lange aus dem Spielbetrieb raus sind, das ist natürlich eine kleine Katastrophe“, sagt der Sportliche Leiter des CF Kurdistan, Cengiz Türker. Bereits eine Woche vor dem spielfreien Wochenende konnte sein Team witterungsbedingt nicht antreten. Daoud Alsheiko, Osman Masur und Walid Hamadi fallen aus.