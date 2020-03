Das Topspiel der Kreisliga A war am Ende deutlich einseitiger, als es erwartet worden war. Union Bergen schlug Eintracht Grumme mit 4:1 und meldete sich damit nach zuletzt durchwachsenen Auftritten eindrucksvoll zurück. „Herzlichen Glückwunsch an Bergen, der Sieg war heute hochverdient“, resümierte Grummes Trainer Michael van Ophoven, der mit seiner Elf einen rabenschwarzen Tag erwischte.

Die Eintracht präsentierte sich im Spielaufbau ungewohnt fehleranfällig und rannte dem Geschehen deshalb schon früh hinterher. Bergen wusste zwei folgenschwere Ballverluste der Gäste zu nutzen und lag nach einer guten Viertelstunde bereits mit 2:0 in Front. Van Ophoven sah darin den Knackpunkt des Spiels: „Wir hatten heute zu viele individuelle Fehler. Wenn man gegen eine Mannschaft wie Bergen, die für ihr schnelles Umschaltspiel bekannt ist, so ins offene Messer läuft, ist man leider chancenlos.“

Bereits zur Pause heißt es 3:0

Bergen hielt an seiner Spielweise fest und stellte die Eintracht auch im weiteren Spielverlauf vor große Probleme. Die Hausherren attackierten früh und behielten vor allem im Mittelfeld die Überhand. Union gelang es, die Offensivabteilung der Gäste, insbesondere Top-Torjäger Dennis Gerstemeier, vor dem Trainer Markus Deutsch vor der Partie noch gewarnt hatte, nahezu komplett aus dem Spiel zu nehmen.

Stattdessen waren es die Bergener, die immer wieder für Torgefahr sorgten. So auch in der 36. Minute, als es, wie so oft in dieser Partie, schnell über die rechte Seite ging. Die scharfe Hereingabe verwertete Moreno Matz souverän zum 3:0. Die Führung hätte zur Pause sogar noch höher ausfallen können, doch Grumme gelang es, zwei Großchancen der Gastgeber mit vereinten Kräften auf der Linie zu vereiteln. So blieb es zunächst beim hochverdienten 3:0 für Bergen.

Rückenwind für die kommenden Spiele

Die Hoffnungen der Eintracht, nach der Pause noch einmal anzugreifen, fanden bereits zwei Minuten nach Wiederanpfiff ein jähes Ende. Rasi Omeirat sorgte mit einem unstrittigen Elfmeter für die Entscheidung. Für Grumme reichte es nur noch zum Ehrentreffer durch Gerstemeier, der ebenfalls vom Punkt traf (54.).

„Ich bin heute richtig stolz auf meine Mannschaft. Wir haben eine überragende erste Hälfte gespielt und hätten in der zweiten vielleicht sogar noch ein oder zwei Tore mehr machen können. Ein Sonderlob geht an Tim Rediske, der es geschafft hat, Dennis Gerstemeier über 90 Minuten aus dem Spiel zu nehmen“, sagte Deutsch. Er hoffe, dass seine Elf nun mit Rückenwind in die kommenden Spiele geht: „Es war wichtig, dass wir nach dem Spiel gegen Markania eine Reaktion gezeigt haben und ich hoffe, dass wir diese Leistung auch in den letzten zehn Saisonspielen abrufen können.“