Überraschung bei Union Bergen: Trainer Deutsch gibt Amt ab

Diese Nachricht kommt durchaus überraschend. Wie Bergens Trainer Markus Deutsch den Vereinsverantwortlichen mitteilte, werde er das vorliegende Angebot zur Vertragsverlängerung nicht annehmen und den Fußball-A-Kreisligisten Union Bergen im Sommer verlassen.

„Es war nach den dreieinhalb Jahren keine leichte Entscheidung, der Prozess zog sich über mehrere Wochen. Jetzt haben aber alle Seiten Klarheit und wir können uns gemeinsam auf die letzten 13 Spiele konzentrieren“, erklärte Deutsch, der das Team 2016 auf dem vorletzten Tabellenplatz übernommen und vor dem Abstieg in die Kreisliga B bewahrt hatte.

Tabellenführer: Union Bergen hat den Aufstieg in der eigenen Hand

Seitdem führte er den SC jeweils unter die Top Drei der Liga. In der laufenden Spielzeit führt Union die Tabelle mit vier Punkten Vorsprung vor SW Eppendorf an und hat damit den Aufstieg in die Bezirksliga in der eigenen Hand. „Ich hatte hier bislang eine super Zeit, wenn wir die am Ende der Saison mit dem Aufstieg krönen könnten, wäre das natürlich der perfekte Abschluss“, so Deutsch weiter.

Zukunft von Trainer Deutsch ist noch ungewiss

Wie und ob es für ihn als Trainer weitergehen wird, stehe derzeit noch nicht fest: „Ich habe für mich die Entscheidung getroffen, dass ich jetzt nochmal eine Veränderung haben möchte. Genaueres kann ich dazu zum jetzigen Zeitpunkt nicht sagen. Mit anderen Vereinen hat es jedenfalls noch keinen Kontakt gegeben.“