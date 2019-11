U19 des VfL Bochum trifft auf Schlusslicht Preußen Münster

Vor der Länderspielpause war die U19 des VfL Bochum gerade im Aufwärtstrend. Den will die Talentwerk-Elf, zwei Wochen nach dem Unentschieden gegen Schalke, am Samstag fortsetzen. Zu Gast am Nachwuchsleistungszentrum an der Hiltroper Straße ist Preußen Münster (11 Uhr). Das Tabellenschlusslicht steht noch ohne Sieg da.

„Die Tabelle spielt für uns keine Rolle. Wir wollen ganz unabhängig davon in jedes Spiel konzentriert hinein gehen, egal wie der Gegner heißt“, sagt Trainer Matthias Lust und will der Gefahr vorbeugen, Münster zu unterschätzen. Die Preußen haben zuletzt des Öfteren am ersten Sieg gekratzt. In den letzten vier Partien holten sie drei Remis und lagen beim 2:4 gegen Borussia Dortmund zur Halbzeit mit 2:1 in Führung.

Münster ist defensiv kompakt

„Das ist eine defensiv kompakte Mannschaft, die aggressiv attackiert“, sagt Lust. Der Trainer ist guter Dinge, denn mit der Entwicklung seines Teams in den vergangenen Wochen ist er zufrieden. „Wir müssen vor allem an die Einsatzbereitschaft anknüpfen, die wir zuletzt gezeigt haben. Wir wollen mit vollem Fokus in das Spiel gehen und präsent sein“, so Lust.

Nach dem holprigen Saisonstart geht es für die Bochumer, die auf Platz acht stehen, auch um den Anschluss an das obere Tabellendrittel. Mit einem Sieg könnte der VfL Rot-Weiß Oberhausen überholen und sich Schalke bis auf zwei Punkte nähern. Dafür hat Lust seinen kompletten Kader zur Verfügung. Von den Länderspielreisen sind alle gesund zurückgekehrt.