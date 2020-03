Bochum. Nach zwei Niederlagen will die U19 des VfL Bochum um Armel Bella-Kotchap gegen Bielefeld wieder in die Spur finden. Die U17 empfängt Düsseldorf.

Nach einem tollen Start in die Rückrunde musste Bochums U19 zuletzt Niederlagen gegen die Topteams aus Köln und Gladbach einstecken. Am Samstag gegen Bielefeld will die Talentwerk-Elf wieder zurück in die Erfolgsspur finden (13 Uhr, Hiltroper Straße). Mit der Arminia hat der VfL ohnehin noch eine Rechnung offen.

Im Hinspiel kassierten die Bochumer gegen die Ostwestfalen eine 1:2-Niederlage. „Damals wäre ein Sieg verdient gewesen. Wir sind an der Chancenverwertung gescheitert“, erinnert sich Trainer Matthias Lust. Auch zuletzt gegen Borussia Mönchengladbach und den 1. FC Köln wäre mit etwas mehr Zielwasser und Konstanz mehr drin gewesen.

Test gegen Oberligist Rhynern bringt das Team nach vorne

„Die Leistung hat in den letzten beiden Spielen gestimmt, leider haben wir uns nicht belohnt. Das soll diesmal anders werden“, sagt Lust, der unter der Woche gegen die Herren von Oberligist Westfalia Rhynern testen ließ (2:2): „Das war ein guter Auftritt, der uns nochmal einen Schritt weitergebracht hat.“

Das Spiel gegen Bielefeld ist für den VfL auch mit Blick auf die Tabelle wichtig. Die Bochumer auf Platz sieben drohen den Anschluss an das obere Drittel zu verlieren. Und die Arminia ist eines der Teams, das hinter dem VfL lauert. Die Talentwerk-Elf kann dabei wieder auf die Unterstützung der Jungprofis Paul Grave, Armel Bella-Kotchap, Stelios Kokovas und Moritz Römling bauen. „Wir können uns über diese Situation glücklich schätzen, aber alle bei uns im Team machen ihre Arbeit gut“, betont Lust.

B-Junioren des VfL Bochum empfangen am Sonntag Fortuna Düsseldorf

Am Sonntag geht es am Nachwuchsleistungszentrum an der Hiltroper Straße mit den B-Junioren des VfL weiter. Um 11 Uhr ist Fortuna Düsseldorf zu Gast. Die Bochumer, die auf Rang sechs stehen, wollen dabei ihren Vier-Punkte-Vorsprung auf die Rheinländer ausbauen und gleichzeitig das neunte Remis der Saison vermeiden.

Zuletzt hatte der VfL zweimal 1:1 gespielt – genau wie bei allen anderen sechs Unentschieden in dieser Saison. Das ist nicht nur kurios, sondern auch ärgerlich, denn die Bochumer hätten durchaus als Sieger vom Platz gehen können. „Da es im Rennen um den sechsten Platz vermutlich auf die direkten Duelle ankommt, wollen wir unsere gute Ausgangslage nutzen und ausbauen“, so Siebers.