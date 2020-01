TuS Hordel: Debüt für Zugänge Güngör Kaya und Simon Hendel

Mit Simon Hendel und Güngör Kaya hat Fußball-Westfalenligist TuS Hordel schon im Dezember zwei Neuzugänge präsentiert. Ein weiterer könnte folgen, denn vier Spieler haben den Westfalenligisten verlassen. „Wir sind noch auf der Suche nach jemandem, der links in der Viererkette spielen kann“, verrät Manager Jörg Versen. Derweil steht für das Team am Freitag auch schon der erste Test an, beim Landesligisten SpVgg Horsthausen in Herne (19 Uhr).

Auch Andreas Büscher verlässt den TuS Hordel

Den Verein verlassen haben Torhüter Simon Gerlach, Mohamed Abdullah, Hiromu Yamamoto und Andreas Büscher. Gerlach, der in der Hinrunde aufgrund der starken Leistungen von Ivan Prebanic ohne Einsatz blieb, und Abdullah, der nun auch noch Kaya vor der Nase hat, wollen woanders auf mehr Spielzeit kommen. Yamamoto kehrt nach Japan zurück, und Büscher will sich neu orientieren.

Auf der Torhüterposition werden die U19-Keeper zur dritten Kraft, doch in der Viererkette – wo auch Hendel aushelfen kann – steht nun eine Alternative weniger zur Verfügung. „Wir können das mit unserem Kader auffangen, aber wir halten die Augen auf jeden Fall offen“, so Versen, der zur neuen Saison zwei A-Junioren mit Verträgen ausgestattet hat: Jonas Kordt und Musa Dilek stoßen ab Sommer zum Team.

Van der Heusen fällt im ersten Testspiel noch aus

Seit Sonntag ist die Mannschaft von Holger Wortmann wieder im Training. Noch vor der Hallen-Vorrunde bestreiten die Hordeler ihr erstes Testspiel bei der SpVgg Horsthausen. „Die Vorbereitungszeit ist kurz, und wir wollen sie nutzen“, sagt Versen. Möglichst alle Spieler sollen auflaufen. Hinter Simon Hendel steht allerdings noch ein kleines Fragezeichen, Christoph van der Heusen fällt definitiv mit einer Knochenentzündung im Oberschenkel aus.